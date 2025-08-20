Retiro ONP 2025: este sería el cronograma de desembolso de hasta 26,750 soles

El retiro de la ONP es uno de los desembolsos más populares del 2025. Por ello, muchos aportantes buscan conocer si el Congreso de la República ya inició el debate o si aprobarán la iniciativa que busca darle la igualdad de oportunidades entre los afiliados de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y Sistema Nacional de Pensiones (SNP).

Por el momento, no se ha puesto en agenda el proyecto de ley que busca el primer desembolso, pero diversos congresistas han indicado que esta medida es de interés público, ya que miles de afiliados quieren acceder a una parte de sus fondos.

Retiro ONP de hasta 26,750 soles: posible cronograma de pago

Si el Congreso de la República llega a aprobar el primer retiro ONP de hasta 26,750 soles, entonces la población debe saber que el desembolso será de manera escalonada con la finalidad de evitar complicaciones entre los aportantes que quieres acceder al desembolso.

Esto quiere decir que, los afiliados podrán acceder a 1 UIT cada 30 días hábiles tras haberse realizado el primer pago. La entidad encargada de brindar mayores detalles del desembolso sería la Oficina de Normalización Previsional.

El retiro ONP sería cada 30 días.

Retiro ONP 2025: proyectos que impulsan el desembolso

La población que forma parte del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) debe saber que, diversos parlamentarios han presentado iniciativas que buscan el primer retiro de la ONP. A continuación, te diremos cuáles son.