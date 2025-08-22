La propuesta de retiro de los fondos de la Oficina de Normalización Previsional genera gran expectativa entre los afiliados y exaportantes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP), quienes desean acceder hasta 4 UIT, equivalente a S/ 21.400 en este 2025. En medio de este contexto, se dio a conocer más detalles sobre el proyecto de ley de N.º 12097 presentado en el Congreso de la República.

Es importante precisar que hasta el momento existen 11 iniciativas legislativas relacionadas con el retiro de fondos de la ONP, siendo el último proyecto presentado por el congresista Darwin Espinoza Vargas de la bancada Podemos Perú. Este fue registrado el pasado 14 de agosto, donde no solo se planteó el desembolso de hasta 4 UIT, también el incremento de la pensión.

El Proyecto de Ley en el Congreso propone autorizar un retiro voluntario excepcional de hasta 4 UIT.

¿Cómo se realizaría el retiro ONP de hasta 4 UIT?

El retiro ONP se ejecutaría de manera extraordinaria y por única vez hasta el equivalente a 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) y el procedimiento para ello; solicitud, validación y desembolso, será definido mediante reglamento aprobado por Decreto Supremo, este deberá emitirse en un plazo máximo de 30 días calendarios desde la entrada en vigor de la ley.

Por otro lado, el desembolso de los fondos de la Oficina de Normalización Previsional 2025 podría hacerse en una o varias armadas, pero esto se debe confirmar. Respecto al aumento de los montos de pensión, está destinado a adultos mayores que no alcanzaron los 20 años de aportes:

65 años y entre 10 y menos de 15 años de aportes: pensión aumentada hasta S/ 900 mensuales distribuido en 12 pagos al año.

¿Quiénes podrían acceder al retiro ONP 2025?

El retiro extraordinario y voluntario de fondos ONP de hasta S/ 21,400 está destinado a afiliados activos o ex-aportantes al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) que no hayan obtenido pensión, ni se hayan afiliado al sistema privado ni recibido el bono de reconocimiento.