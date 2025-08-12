- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Peñarol vs Racing
- Atlético Nacional vs Sao Paulo
- América de Cali vs Fluminense
- Tabla Acumulada
- Motorola
Guía completa para revisar tu fondo acumulado en AFP previo al posible nuevo retiro en 2025
Los ciudadanos que se encuentran afiliados a las AFP, están a la expectativa de conocer últimas actualizaciones sobre el esperado retiro.
Después de la creciente expectativa sobre un eventual nuevo retiro de fondos de las AFP en 2025, muchos afiliados se preguntan cuánto tienen realmente acumulado en su respectivo fondo de pensiones, con la finalidad de estar al tanto de cada movimiento y mantenerse correctamente informados.
PUEDES VER: ¿Qué falta para que se apruebe el retiro AFP 2025? Esto es lo último que se sabe sobre el desembolso
En medio de decenas de proyectos de ley rondando en el Congreso, muchos proponiendo la liberación de hasta 4 UIT (S/ 21 400), resulta esencial conocer con precisión el saldo disponible antes de tomar decisiones que pueden afectar la vejez. A continuación te contamos cómo consultar el saldo acumulado y demás detalles relacionados.
¿Cómo consultar tu fondo acumulado en la AFP?
- Plataforma web o app de tu AFP: Ingresa con tu DNI y clave para acceder al "estado de cuenta", donde podrás ver tu saldo acumulado, las aportaciones realizadas y la rentabilidad obtenida.
- Correo electrónico: Las AFP envían el estado de cuenta cada cuatro meses al correo registrado; asegúrate de tenerlo actualizado
- Herramienta de la SBS: Si no recuerdas a qué AFP estás afiliado, puedes consultarlo a través del portal de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP ingresando tu DNI.
- Alertas y notificaciones: Algunas AFP permiten configurar notificaciones para recibir información actualizada sobre tu saldo y movimientos.
¿Se permitirá un nuevo retiro de AFP este 2025?
- Propuestas de retiro: En el Congreso existen al menos 24 iniciativas que buscan permitir el retiro voluntario de hasta 4 UIT ( S/ 21 400), con modalidades que incluyen pagos mensuales por 1 UIT o escalonados.
- Calendario legislativo: Aunque la discusión no figura como prioritaria, se prevé que el debate formal podría comenzar entre finales de agosto y la primera semana de septiembre de 2025.
El MEF, la SBS, el BCR y el FMI han advertido que nuevos retiros pueden comprometer la sostenibilidad del sistema, debilitar el ahorro interno y dejar a millones de afiliados sin fondos para su jubilación. Se estima que un nuevo retiro podría dejar a millones de afiliados con saldo cero, reducir pensiones futuras y elevar la carga sobre el Estado.
Asimismo, legisladores como José Luna han amenazado con movilizaciones si el tema no se aborda rápidamente, exigiendo priorizar el retiro en la Comisión Permanente
- 1
Resultados del Examen Psicométrico PNP 2025: consulta la lista de postulantes aptos a nivel nacional
- 2
Retiro ONP de hasta 5 UIT en 2025: ¿cómo se realizaría el desembolso y cuándo se podrá acceder a los fondos?
- 3
Retiro AFP 2025 de 21,400 soles en Perú: Así sería el cronograma de desembolso para afiliados este 2025
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
CIRCO ATLANTIKA
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel
PRECIOS/ 39.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 29.90