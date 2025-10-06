Alan Cantero lanza dura crítica tras derrota de Alianza en Huánuco: "Desde que llegué..."

Alianza Lima no pudo revertir el marcador y lamentablemente se alejó en gran medida de Universitario de Deportes, quien es el actual líder del Torneo Clausura 2025 y todo parece indicar que logrará obtener el 'tri'. Luego del polémico partido debido a las decisiones del arbitraje en Huánuco, Alan Cantero realizó su descargo.

La dura derrota de Alianza Lima ante el equipo de Roberto Mosquera comprueba el mal momento que está atravesando el equipo blanquiazul. Además de las expulsiones, que viene siendo un tema delicado en el cuadro íntimo, tal parece ser que los dirigidos por Gorosito no pueden levantar cabeza para demostrar su buen juego y darle una alegría a la hinchada.

Alan Cantero, delantero de Alianza Lima que fue titular ante Huánuco, expresó su malestar con las decisiones del árbitro y es que esto habría afectado, en gran medida, el marcador final del partido. "Desde que llegué nunca hablé, pero la verdad un desastre", expresó el futbolista argentino.

Franco Navarro explica el mal momento de Alianza Lima

El director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, no ocultó su molestia tras la caída ante Alianza Universidad y señaló todo el plantel es responsable de los malos resultados que se han dado en las últimas semanas, tanto en la competición local como internacional.

"La sensación es de bronca, de dolor, de impotencia, pero no nos podemos quedar en eso. Es el momento de tener la capacidad de análisis, de autocrítica y de corregir las cosas sobre la marcha. Para ser autocríticos y tener esa capacidad de análisis, está directamente relacionado al área deportiva, cuerpo técnico y especialmente los jugadores. Somos los responsables de haber tenido momentos importantes durante el año, pero también somos los responsables de sacar de este mal momento al club Alianza Lima", expresó.

Con la derrota sufrida en Huánuco por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima se despide prácticamente del campeonato a falta de varias fechas por jugarse. El próximo partido de los blanquiazules será ante Sport Boys como locales el jueves 16 de octubre desde las 8:00 p.m.