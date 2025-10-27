¿Por Universitario? Facundo Callejo dejó contundente mensaje de celebración: "Felicidades"

El campeonato de Universitario es una realidad y ahora, los dirigidos por Jorge Fossati buscarán celebrarlo con su gente en su próximo partido contra Deportivo Garcilaso. La 'U' tiene la posibilidad de cerrar el Clausura 2025 como invicto si gana sus siguientes partidos. En tanto, Facundo Callejo dejó un curioso mensaje a equipo que clasificó a la Copa Libertadores 2026.

Luego de conseguir el objetivo principal, los dirigentes de Universitario empezaron a trabajar en las renovaciones de los futbolistas que consideran fundamentales en el plantel y junto con ello los fichajes. Uno de los nombres que suena desde hace meses es el de Facundo Callejo, quien actualmente juega para Cusco FC y goleador del quipo cusqueño.

El peculiar mensaje de Facundo Callejo en sus redes sociales

A falta de un par de fechas para el final del Torneo Clausura 2025, Facundo Callejo dejó un mensaje de celebración por la clasificación de Cusco FC a la Copa Libertadores. Hinchas del equipo imperial aprovecharon para pedirle que se quede en el club, mientras que los de Universitario se mantienen a la expectativa si llegará al equipo 'merengue' o no.

"Seguiremos trabajando y felicidades a todo el club Cusco FC por la clasificación a la copa. Vamos que vamos", fue el mensaje que dejó en sus redes sociales referente a la clasificación asegurada de Cusco FC a la competición de la Conmebol y a falta de conocer su posición final en la tabla.

Callejo celebra clasificación a la Libertadores 2026.

"Pero vienes o no", "Vas a salir goleador con la crema", "La crema te espera", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer sobre los rumores de su llegada a Universitario. De momento, no se sabe si el delantero de Cusco FC será el flamante 'jale' del equipo crema y los hinchas de ambos equipos se mantienen a la expectativa del futuro.

¿Cuánto vale Facundo Callejo?

Facundo Callejo figura entre los mejores de goleadores del Torneo Clausura. En lo más alto de la tabla está Jarlin Quintero de UTC seguido por Álex Valera de Universitario y Yorleys Mena. El valor de Callejo es de 350 mil euros, según el portal de Transfermarket