Rebagliati lanza dura crítica ante posible tetracampeonato de Universitario: "El próximo año..."

En Universitario de Deportes ya se está trabajando en la planificación del próximo año para afrontar la temporada de la mejor manera y mejorar las actuaciones a nivel internacional sin dejar de lado el campeonato local. Tras haber conquistado el 'tri', ahora los 'cremas' van en busca del 'tetra'. ¿Será posible?

Todos los ojos estarán puestos en Universitario luego de haber demostrado una campaña bastante sólida y una prueba de ello es que podría convertirse en un campeón invicto. Con miras a lo que será el 2026, Diego Rebagliati fue contundente al señalar a los dirigidos por Jorge Fossati como amplios favoritos si es que los otros equipos no saben contrarrestar la estrategia del actual campeón.

Rebagliati ve a Universitario como protagonista en el 2026

A pesar de que el Torneo Clausura 2025 no ha llegado a su fin, ya se habla de lo que será la próxima temporada a nivel nacional y nuevamente Universitario apunta a ser favorito. Según comentó el mismo administrador del club, el plantel se mantendrá y también llegarán grandes refuerzos.

En ese sentido, Diego Rebagliti fue claro al indicar el posible tetracampeonato de la 'U'. "Yo creo que el próximo año la ‘U’ tiene todo para ser nuevamente protagonista. Parte como favorita y hasta tiene la ventaja de poder hacer la mejor pretemporada, ya que no juega la Libertadores hasta abril", sostuvo en el programa 'Al ángulo'.

Álvaro Barco asegura la renovación del 80% del plantel

El gerente deportivo del club, Álvaro Barco anunció que el 80% del plantel renovará con Universitario con el objetivo de seguir manteniendo la jerarquía del equipo y luchar para obtener el tetracampeonato. "Vamos a ver el tema de hacer un mejor equipo con los muchachos que han campeonado", sostuvo.

Universitario celebrará la obtención del tricampeonato frente a su gente en el Monumental en el partido ante Deportivo Garcilaso el viernes 7 de noviembre.