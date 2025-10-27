Diego Rebagliati lanza firme advertencia a Universitario a poco de cerrar el Clausura: "Nunca..."

Universitario de Deportes se consagró nuevamente en el fútbol peruano con el tricampeonato de la Liga 1. El elenco crema superó 2-1 a ADT en Tarma, y con ello buscará hacer historia a nivel internacional en la Copa Libertadores 2026. Bajo ese escenario, Diego Rebagliati no se guardó nada y dejó una firme advertencia al conjunto estudiantil en sus próximos encuentros.

Resulta, que el comentarista deportivo no solo felicitó a Universitario por la obtención de sus estrella 29, sino que les recordó que están próximos a lograr un récord nunca antes visto. Se trata de conseguir un título de un torneo corto de manera invicta. Desde que se implementó este sistema en el fútbol peruano, ningún cuadra ha podido proclamarse sin caer en algún cotejo.

Dado este panorama, Diego Rebagliati le recordó a los cremas del reto que tienen por delante, por lo que el tricampeonato puede tener un condimento adicional para enorgullecer a sus fieles seguidores 'merengues' que vienen celebrando tres títulos nacionales de forma consecutiva.

"Le queda un reto a la 'U'. Un reto que es más por el honor y los récords que es salir campeón invicto. Nunca, desde que se juegan los torneos cortos, un equipo salió campeón invicto en el fútbol peruano. Universitario tiene dos partidos para lograrlos", manifestó Diego Rebagliati.

(VIDEO: Movistar Deportes)

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura

Con el sello de campeón del Torneo Clausura 2025, Universitario tiene dos partidos por delante para cerrar con broche de hora esta temporada. Si bien tiene un descanso en el calendario, los aficionados aguardan el próximo cotejo en el Monumental para celebrar con su fiel afición:

Fecha 17: Universitario Descansa

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario

¿Cómo le fue a Universitario en el Torneo Clausura 2025?

Tras jugar la fecha 16 del Torneo Clausura 2025, Universitario registró su victoria número 12 en este certamen. De hecho, encadena ocho triunfos seguidos en el campeonato, por lo que eso conllevó a su consagración en la Liga 1. Muy aparte de sus triunfos, consiguió tres empates ante Cienciano en Cusco (1-1), Sport Huancayo en la 'Incontrastable' (1-1) y Alianza Lima en el Monumental (0-0).