Vale mencionar que la Copa del Mundo es el objetivo más importante de las selecciones en todas sus categorías, por lo que la selección boliviana Sub 17 espera llegar al Mundial. Precisamente, en las últimas horas los hinchas de “La Verde” conocieron que su selección volvió a ganar a Perú en un amistoso que sirve de preparación para el Sudamericano que iniciará a fines de marzo en Colombia.

Santos García anotó un doblete para el conjunto del ‘Altiplano’ y la página oficial compartió la noticia a través de sus redes sociales con un particular mensaje: “La Selección boliviana Sub 17 logró superar 2-0 a Perú en un partido amistoso jugado en Santa Cruz. Bolivia se alista para competir en el torneo Sudamericano Sub 17”.