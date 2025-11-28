- Hoy:
Horóscopo de hoy, sábado 29 de noviembre: tarot y predicciones según Josie
El horóscopo del sábado 29 de noviembre de 2025 invita a revisar los logros del mes y planificar los pasos antes del cierre de noviembre.
El horóscopo de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, marca un momento ideal para revisar lo avanzado en el mes y definir qué pasos dar antes del cierre de noviembre. Según Josie Diez Canseco, varios signos tendrán señales claras para ajustar rumbos, especialmente en temas personales que pedían atención desde hace semanas.
La energía del día también favorece la estabilidad emocional y la búsqueda de tranquilidad. Las predicciones destacan que este sábado será clave para poner las cosas en perspectiva, soltar tensiones acumuladas y abrir espacio para decisiones más conscientes de cara a diciembre.
Horóscopo de hoy, sábado 29 de noviembre, según Josie
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Circunstancias ajenas a tu voluntad te impedirán asistir al encuentro con la persona que amas, ante tus explicaciones tratará de manipularte emocionalmente, no te dejes chantajear y hazle entender.
- Número de suerte, 1.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La atracción que sientes por esa persona va en aumento pero tu miedo e inseguridad también, busca la manera de dar ese paso importante que te acerque, hoy todo estará a tu favor.
- Número de suerte, 2.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: La actitud de esa persona tiene un alto grado de inmadurez, piensa si vale la pena su amor, te darás cuenta que tu capacidad de entrega es mayor y decidirás mirar hacia otros horizontes.
- Número de suerte, 6.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Harás lo posible por ocultar tus penas a esa persona especial, no reprimas tus emociones, has lo posible por sincerarte y coméntale lo que estás viviendo, te dará su apoyo.
- Número de suerte, 3.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Amanecerás con pensamientos negativos y creándote ideas que reprimen tus necesidades afectivas, hoy una persona que admiras te comentara los cambios que ha notado en ti, escucha sus consejos.
- Número de suerte, 8.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu trato hacia esa persona que te interesa denota cierta indiferencia, hoy cambiaras mostrándote alegre y espontáneo, recuerda que una actitud más jovial te acercara a quien amas.
- Número de suerte, 13.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Hoy tendrás la oportunidad de asistir a un evento social con gente querida y muchas personas despertaran tu interés, no te disperses en vanas ilusiones y usa tu intuición para saber hacia dónde mirar.
- Número de suerte, 16.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: No tomes este día como uno más e intenta divertirte, la monotonía se está apoderando de todos los ámbitos de tu vida y está en ti cambiar la situación, llama a esa persona especial, la pasaras bien.
- Número de suerte, 18.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Al parecer aun no tomas en cuenta que es tu estado de ánimo cambiante es el que te genera conflictos con el ser amado, da más de lo que recibes te ayudará a salir de la inestabilidad en que te encuentras.
- Número de suerte, 10.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La comunicación que establecerás con la persona que amas será distinta a las anteriores, expresaras aquello que venía incomodándote y exigirás soluciones a sus celos y volverá la tranquilidad.
- Número de suerte, 19.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu mente se centrara en situaciones negativas, has lo posible que no afecte el buen trato que tienes con esa persona que te agrada, evita tu actitud indiferente, cambia.
- Número de suerte, 9.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Recibirás una invitación por parte de amigos para asistir a un evento y no desaprovecharas la oportunidad, divertirte será lo más indicado para que despejes tu mente y renueves tus energías.
- Número de suerte, 4.
