Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre según Josie: tarot, predicciones y número de la suerte

El horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, viene marcado por una corriente de motivación que ayuda a cerrar la semana con buen ritmo. Josie Diez Canseco señala que esta jornada favorece los acuerdos y el avance en temas que habían estado trabados, especialmente en lo laboral y económico.

En lo personal, el día impulsa a muchos signos a poner límites saludables y priorizar el bienestar emocional antes de iniciar el fin de semana. Las energías se alinean para fortalecer vínculos, aclarar intenciones y darle espacio a los planes que buscan generar equilibrio.

Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre, según Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Alguien te hará ver que tu actitud indiferente con la persona que te agrada te distanciara, lo tomaras en cuenta. Organiza toda la documentación importante para poder cerrar ese acuerdo.

Número de suerte, 21.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La estabilidad que disfrutas puede verse afectada por una persona que despertara en ti deseos prohibidos, cuidado. Te mostraras muy competitivo en tus actividades, podrías cometer errores, ve con calma.

Número de suerte, 7.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy preferirás ver tus asuntos personales y sin darte cuenta podrías descuidar tu vida sentimental, piénsalo. Comprobaras que esa persona no es eficiente, pensaras en prescindir de su apoyo.

Número de suerte, 10.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La persona que amas te ha perdonado pero aun no te puede dar su total confianza, con dedicación lograras que olvide. Tus esfuerzos en la labor no tienen la remuneración esperada, plantea cambios.

Número de suerte, 11.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Hoy pondrás todo de ti para mejorar tu vida sentimental, tomaras en cuenta tus errores y cambiaras. El dinero que llegue a tus manos te ayudara a cubrir con un compromiso familiar, aprovéchalo.

Número de suerte, 14.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: No confundas tus emociones ni apresures las cosas con quien te agrada, conócelo bien y muestra una actitud equilibrada. Estas perdiendo la perspectiva de tu futuro por preocupaciones sin sentido, cambia.

Número de suerte, 5.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Usa tu intuición ante las diferencias con la persona que amas, valora cada momento a su lado y bríndale tu amor. Una nueva oportunidad laboral llegará, no lo pienses dos veces y arriésgate.

Número de suerte, 12.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Esa persona mostrara que no todo es amor y atenciones románticas, su dedicación completa te hará valorar su compañía. Evita los gastos, una mala inversión podría recortar tu presupuesto.

Número de suerte, 2.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: El día y las circunstancias se prestaran favorables para que disfrutes de la compañía de quien amas, disfruta. Un escalón para que asciendas se presentara frente a ti, una capacitación será lo mejor.

Número de suerte, 18.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: El distanciamiento de la persona que amas te hará ver todos tus errores, un tiempo a solas te ayudara a cambiar. Hoy cualquier cambio laboral estará encaminado hacia las puertas del éxito.

Número de suerte, 1.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu visión de la vida es casi opuestas a la de la persona que te agrada, hoy te darás cuenta, vence el miedo al compromiso. Tendrás a tu cargo una labor que retara tus habilidades, da todo de ti.

Número de suerte, 3.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tu vida sentimental ha perdido los detalles por estar pendiente de los problemas de tu entorno, una salida a solas te ayudara. Recuperaras tu estabilidad económica, administra bien tus ingresos.