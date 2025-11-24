Horóscopo de hoy, martes 25 de noviembre según Josie: predicciones y tarot AQUÍ

El horóscopo de hoy, martes 25 de noviembre de 2025, llega con un impulso especial para quienes buscan reorganizar su agenda y avanzar con mayor claridad. Josie Diez Canseco señala que este día propicia conversaciones que destraban asuntos pendientes y fortalecen acuerdos importantes.

En lo sentimental, varios signos notarán un ambiente más ligero y receptivo, ideal para expresar emociones con honestidad. En lo profesional, este martes se perfila como un buen momento para tomar decisiones prácticas, revisar objetivos y reforzar compromisos que impulsarán el cierre del mes con mejores resultados.

Horóscopo de hoy, martes 25 de noviembre según Josie: revisa el tarot

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy te darás el tiempo necesario para engreír a la persona que amas y fortalecer el lazo amoroso que los une. Tendrás el apoyo de una persona experimentada para solucionar un trámite legal, te ira muy bien.

Número de suerte, 8.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: La persona que amas hará lo posible por obtener tu comprensión, no pretendas tener la razón en todo y busca conciliar. Un familiar solicitara tu apoyo económico, piénsalo y prioriza tus necesidades.

Número de suerte, 6.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy te das cuenta que has estado equivocado en tus críticas y pedirás disculpas a quien amas. Aclara los malos entendidos, necesitaras del apoyo de tus compañeros para solucionar un asunto laboral.

Número de suerte, 12.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: La persona que te atrae muestra un comportamiento cambiante, gánate su confianza y podrás ser objetivo en tu decisión. Te está costando optar por mejores opciones en lo laboral, escucha consejos.

Número de suerte, 9.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No te dejes llevar por la inseguridad, renueva tu imagen, se espontánea ante esa persona que te agrada, se sorprenderá. No temas y arriésgate a esa sociedad, la propuesta es clara y puedes conseguir el éxito.

Número de suerte, 4.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Tu vida sentimental está perdiendo armonía por falta de tolerancia y comprensión, cambia de actitud. Tu compañero de trabajo que ejerce un cargo mayor trata de manipularte con sus intrigas, ten cuidado.

Número de suerte, 3.

LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: Desde hace un tiempo alguien intenta conquistarte con sutileza, te verás tentada pero decidirás alejarte. Hoy recibirás una propuesta de un proyecto que con unos cambios será exitoso, acepta.

Número de suerte, 17.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Darás todo de ti para complacer los deseos de la persona que amas, fíjate en detalles para lograr tus propósitos. Guíate por tu intuición y busca una opción laboral donde te puedas desarrollar. Número de suerte, 21.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Decidirás ganarte el amor de esa persona especial, su confianza debe ser uno de tus principales logros. No retrases tus planes por orgullo, pide el apoyo, te brindaran la mano y conseguirás tus objetivos.

Número de suerte, 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Te reencontraras con un amor del pasado y la emoción recorrerá todo tu cuerpo, ambos buscaran el acercamiento. Día propicio para transacciones comerciales e inversiones de dinero, te ira bien.

Número de suerte, 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: No dejes que la soledad te haga ver cosas donde no las hay, la persona que te gusta no te corresponde, aléjate. Las oportunidades para crecer están a tu alcance, busca explorar territorios nuevos, el éxito está cerca.

Número de suerte, 14.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: La persona que te interesa tiene las mismas atenciones contigo y con otras personas, muestra tu incomodidad con cierta indiferencia. Tendrás un trabajo de último momento, da todo de ti y cumplirás con éxito.