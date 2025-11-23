- Hoy:
Horóscopo de hoy, lunes 24 de noviembre según Josie: tarot y número de la suerte para TODOS AQUÍ
Revisa el mejor horóscopo de Internet para hoy, lunes 24 de noviembre, según Josie Diez Canseco y sus predicciones.
El horóscopo de hoy, lunes 24 de noviembre de 2025, marca un inicio de semana donde lo más importante será ordenar prioridades y evitar decisiones impulsivas. Según Josie Diez Canseco, esta jornada invita a recuperar el ritmo tras días intensos y a enfocarse en aquello que realmente necesita atención inmediata.
En el plano afectivo, la astróloga señala que algunos signos podrían sentir mayor necesidad de espacio o de establecer límites sanos. En lo laboral, este lunes trae oportunidades para corregir detalles que venías dejando pasar y para encaminar proyectos con una visión más estratégica. Hoy es un buen punto de partida para equilibrar lo pendiente y avanzar con mayor seguridad.
Horóscopo de hoy, lunes 24 de noviembre: tarot de Josie
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: No te dejes llevar por impulsos y préstale más atención a quien amas, dedícale más tiempo. No te precipites en apostar por cambios en tu labor si no has solucionado los trámites pendientes, busca los medios.
- Número de suerte, 8.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Cambia tu actitud impulsiva y dominante, busca conciliar con la persona que amas. Tendrás un día cargado de actividades estresantes, maneja todo con calma y te sentirás satisfecho de los resultados.
- Número de suerte, 5.
GEMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Las circunstancias te acercaran nuevamente a esa persona que te interesa, acercarte de manera amistosa. No dudes tanto y apuesta por la independencia laboral, todo estará a tu favor.
- Número de suerte, 9.
CANCER: 22 JUN- 21 JUL.: Conocerás a alguien que te fascinara y en menos de lo que crees habrá nacido una química especial. Tu buen ánimo te llevara a recuperar amistades, tu ambiente laboral estará lleno de armonía.
- Número de suerte, 3.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No retes con tus palabras a esa persona especial, podría distanciarlo, intenta valorar su compañía. Organiza bien tus deberes, la tensión podría llevarte a cometer un error en el trabajo, evítalo.
- Número de suerte 12.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Circunstancias familiares te preocuparán, no discutas con la persona que amas y analiza tu actitud, evitaras distanciamientos. Apoyaras a una persona que requiere tu ayuda, no descuides tus obligaciones.
- Número de suerte, 13.
LIBRA: 23 SET. 22 OCT.: La persona que amas tendrá detalles que te devolverán la fe en su amor, no se lo demostraras así disfrutaras un poco más. Tendrás una propuesta laboral, no descartes esta nueva oportunidad.
- Número de suerte, 1.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Te enteraras de algo de lo cual tenías sospecha, aunque la situación sea dolorosa será lo mejor. No confíes tu dinero a terceros para desarrollar tus proyectos, mantén tu individualidad y tendrás éxito.
- Número de suerte, 14.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: No dejes pasar la oportunidad que la vida te pone para amar, olvida el pasado y recupera la felicidad. Alguien en quien depositabas tu confianza sufrirá un percance, organiza tus actividades. Número de suerte, 15.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu ánimo se renovara y tus experiencias amorosas también, cuida tu aspecto físico y lograras tu cometido. Analiza esa posibilidad de viaje por motivos de trabajo, as lo posible por concretarlo.
- Número de suerte, 2.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te encontraras con una persona de tu pasado, te darás cuenta que sigue siendo inmaduro, aléjate. Retomaras conversaciones con un amigo para realizar un lucrativo proyecto, legaliza cualquier acuerdo.
- Número de suerte, 9.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Harás lo posible por convencer a quien amas de experimentar cosas nuevas, pactarás una salida y la pasaras bien. Reorganizaras contratos y te darás cuenta de errores, calma, todo estará a tu favor.
- Número de suerte, 20.
