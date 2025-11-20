- Hoy:
Horóscopo de HOY, viernes 21 de noviembre: predicciones de Josie Diez Canseco, según tu signo
Revisa las predicciones de Josie Diez Canseco para saber si la suerte está de tu lado este viernes 21 de noviembre, además, sepa cómo te irá en el amor y salud.
El mejor horóscopo de todo Internet llegó a Líbero, para que descubras cómo los astros influirán en tu vida HOY, viernes 21 de noviembre. Accede a los acertados pronósticos de la astróloga, Josie Diez Canseco, quien te dirá cómo te irá en el amor, salud y dinero, de acuerdo a tu signo del zodiaco.
Horóscopo de Josie Diez Canseco HOY, viernes 21 de noviembre
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Hoy atravesarás por momentos difíciles en tu entorno sentimental, pero contarás con el apoyo generoso de alguien que siempre estuvo interesado en ti. Evitarás ahogarte en un vaso de agua y enfrentarás con valentía tus problemas económicos.
- Número de suerte: 4.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hoy tendrás todo a tu favor para poder intensificar tu conquista, esa persona no podrá resistirse a tus encantos y cederá antes de lo esperado. Aprovecharás el tiempo libre en tu trabajo para avanzar actividades pendientes.
- Número de suerte: 16.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Romperás con todos los esquemas y le demostrarás a quienes te criticaron que también puedes disfrutar de la aventura, tu pareja será tu cómplice. Una complicación de salud impedirá que te desenvuelvas satisfactoriamente en tu trabajo, un descanso te vendría muy bien.
- Número de suerte: 1.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Tu pareja deseará tenerte más cerca que antes y tratará de buscar la manera de reconciliarse contigo, la duda permanecerá en ti, pero terminarás aceptando sus disculpas. A pesar de tu amplia experiencia laboral, hoy cometerá un error, trata de estar más atento.
- Número de suerte: 15.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: Tus dudas serán aclaradas, hoy el ser amado te sorprenderá con su sinceridad y después de algunas confesiones, disculparás su conducta. Te propondrán salir de viaje por motivos laborales, piénsalo será gratificante.
- Número de suerte: 11.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: La duda y confusión te harán desperdiciar momentos especiales al lado de la persona amada, hoy te dejarás llevar por los celos y echarás a perder una reunión de amigos. Una noticia en el ámbito laboral cambiará tu estado de ánimo.
- Número de suerte: 8.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Hoy la persona amada te sorprenderá gratamente con un detalle romántico y te entregará algo valiosos que sabrás agradecer. Tus preocupaciones terminarán gracias a una oferta laboral muy tentadora.
- Número de suerte: 13.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Hoy descubrirás que es malo pensar solo en tu bienestar, tu pareja se sentirá incómoda con tu actitud y te dará una última oportunidad para cambiar, no la desperdicies. Tus decisiones afectarán a tus compañeros, sé más condescendiente.
- Número de suerte: 7.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tu pareja te hablará claro y te hará entender que estás yendo muy rápido en tu relación sentimental, hoy preferirás esperar y pasarás el día al lado de tus amistades. Por el momento no llegará el préstamo que vienes buscando.
- Número de suerte: 9.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu mejor virtud es la humildad y gracias a ello hoy podrás acercarte positivamente a esa persona que te agrada, se sentirá a gusto con tu compañía y no dudará en demostrártelo. Tu capacidad de liderazgo te llevará a ocupar un cargo de prestigio.
- Número de suerte: 21.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Tu vida íntima permanecerá al margen de tus conversaciones, hoy alguien deseará saber más de lo debido acerca de tu relación sentimental y le pondrás un alto. Inversiones favorables a la vista, busca una buena asesoría.
- Número de suerte: 2.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Tus deseos se harán realidad, hoy esa persona que te agrada te mostrará cierto interés de manera inesperada, te sentirás feliz de ver que tus sentimientos son correspondidos. Tendrás apuros económicos de último momento, sigue ahorrando.
- Número de suerte: 20.
