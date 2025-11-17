Horóscopo de HOY, martes 18 de noviembre según Josie: tarot, predicciones y número de la suerte

El horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre de 2025, señala un día propicio para actuar con determinación y ordenar asuntos pendientes. Josie Diez Canseco indica que la energía astral favorece la toma de decisiones firmes, especialmente en temas que venías postergando por falta de claridad.

En el amor, será una jornada para expresarte con transparencia y evitar malentendidos. En lo laboral, se recomienda priorizar tareas y no dispersarse ante distracciones externas. Hoy, los astros marcan un ritmo que te invita a avanzar con foco y confianza.

Horóscopo de hoy, martes 18 de noviembre de 2025

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Enfrentarás con valentía los problemas sentimentales que surgirán hoy, le darás prioridad a tu persona y decidirás acabar con algo que no tiene solución. Cuida tu salud, en lo laboral necesitarás de todas tus energías.

Número de suerte 20.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Una persona del pasado te hará una propuesta romántica que deberás analizar con tranquilidad, hoy podrías iniciar un nuevo romance, todo dependerá de la manera como tomes las cosas. En lo laboral se presentarán algunas demoras, pero no debes ser tan confiado.

Número de suerte 13.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Tu pareja cambiará intempestivamente de planes, ten calma, y escucha los motivos de su actuar, verás que es por el bien de ambos. Guarda dinero para el futuro estas realizando muchos gastos y luego lo lamentarás.

Número de suerte 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Hoy definirás lo que es realmente importante en tu vida y desecharás recuerdos negativos que no te permiten avanzar en el amor. Tu frivolidad podría ser mal vista entre tus compañeros, cambia de actitud.

Número de suerte 17.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: En lo sentimental iniciarás una nueva etapa, en la que te sentirás valorado y amado como lo mereces, esa persona te hará sentir especial e importante. En lo laboral todo irá como lo tenías pensado, bien por ti.

Número de suerte 15.

VIRGO: 22 JUL- 22 AGO.: Tu pareja te pedirá mayor sinceridad y transparencia, hoy te verás en la obligación de cambiar tu comportamiento por el bienestar de tu relación afectiva y lo harás con gusto. Tus superiores premiarán tu intelecto y desempeño, no te detengas en tu afán de lograr el éxito.

Número de suerte 19.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Tu pareja tendrá preparada una agradable sorpresa que se fortalecerá con la llegada de un familiar que no ves hace mucho tiempo, disfrutarás de este momento y te olvidarás de lo demás. El dinero que recibirás te servirá para pagar algunas deudas, prioriza gastos más urgentes.

Número de suerte 5.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Esa persona que tanto buscas está a punto de llegar a tu vida, estate atento porque podría estar frente a ti y tu lo puedes dejar pasar sin darte cuenta. Tramites documentarios y asuntos legales saldrán a tu favor hoy, ten calma.

Número de suerte 14.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Hoy te darás cuenta de que estas poniendo mucho interés en tus asuntos personales y que ese es la causa de que este fallando tu relación sentimental. Alguien pedirá tus consejos para una inversión, será mejor que te mantengas al margen.

Número de suerte 7.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Conocerás a alguien especial que te deslumbrará, será amor a primera vista y sentirás que es la persona de tus sueños, suerte. Tu salud no es muy buena, no la descuides por excesos de trabajo y responsabilidades.

Número de suerte 2.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Te darás cuenta de que estas realizando promesas que no podrás cumplir y antes de seguir ilusionando a esa persona te retractarás en algunos comentarios. Tus superiores decidirán seguir contando con tu asesoría en temas que tu conoces mejor que nadie.

Número de suerte 11.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Decidirás dedicar más tiempo a tu pareja y dejarás de preocuparte por los problemas de los demás, hoy tu relación sentimental se fortalecerá. Solucionarás de manera inmediata algunos inconvenientes laborales.