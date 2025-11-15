Josie y el horóscopo de hoy, domingo 16 de noviembre: tarot y predicciones según tu signo

El horóscopo de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025, llega con una energía que impulsa la serenidad y la reflexión. Según Josie Diez Canseco, este es un día favorable para revisar prioridades, conectar con uno mismo y escuchar esas señales internas que suelen pasar desapercibidas durante la semana.

En lo sentimental, los astros favorecen los diálogos sinceros y la búsqueda de equilibrio. En el plano profesional o personal, será importante no forzar procesos y permitir que las cosas fluyan de manera natural. Hoy, la clave está en la calma: aquello que se analice con paciencia tendrá mejores resultados en los próximos días.

Horóscopo del domingo 16 de noviembre: estas son las predicciones

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Tu relación afectiva tendrá prioridad, te preocuparás por los sentimientos y aflicciones del ser amado, analizaras tu comportamiento y le dedicarás la atención que merece.

Número de suerte, 3.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Tus sentimientos ya están claros y tomarás una decisión, lo harás con madurez y serenidad, no te dejarás presionar por promesas y te mantendrás firme.

Número de suerte, 16.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy el amor y las promesas se renovarán, retomarás tus planes para una relación más estable con mucha seguridad en tus sentimientos y de lo que quieres para tu futuro.

Número de suerte, 14.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Confía en tu intuición para tus asuntos sentimentales, te ayudará a realizar los cambios que tu relación necesita para salir de la rutina y rescatar la ilusión.

Número de suerte, 15.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: La felicidad volverá a tocar tu puerta, un nuevo amor muy pasional e intenso llegará a tu corazón, olvidarás las decepciones y te dejarás llevar por tus emociones.

Número de suerte 11.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Nuevas responsabilidades no te permitirán cumplir con tu promesa, no te angusties, tu pareja te comprenderá y no tendrá inconveniente en postergar los planes que habían hecho.

Número de suerte, 2.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Alguien de tu pasado regresará provocando mucha inseguridad en tu pareja, evita situaciones confusas que terminarían con tu tranquilidad y lo lamentarías mucho.

Número de suerte, 8.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Trata de despejar tu mente de preocupaciones, aprovecha que hoy el amor te dará sorpresas y alegrías, tu pareja te demostrará que cuentas con su apoyo incondicional.

Número de suerte, 1.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Te mostrarás más tolerante y abierto al diálogo, la conversación con tu pareja será serena y sincera, de esta experiencia aprenderás a no sacar conclusiones precipitadas.

Número de suerte, 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Tu entusiasmo y la gran energía que proyectas atraerán, pero cuidado, no todos valdrán la pena, tienes que ser más selectivo para no decepcionarte más adelante.

Número de suerte, 10.

ACUARIO: 22 ENE – 17 FEB.: amanecerás muy sensible y con ganas de tocar temas olvidados, no eches a perder tu buen momento recordando problemas pasados, olvida y disfruta del amor.

Número de suerte, 5.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Volverás a tener el control de tus emociones y encontrarás soluciones favorables para tus problemas sentimentales, tus decisiones serán firmes y recuperarás la tranquilidad.