0
LO ÚLTIMO
Néstor Gorosito no continuará en Alianza Lima
LO ÚLTIMO
Alianza Lima será Perú 4 en la Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 7 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online

Programación de los partidos en vivo que se disputarán este domingo 7 de diciembre en las principales ligas del mundo.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo de este domingo 7 de diciembre
Programación de partidos en vivo de este domingo 7 de diciembre | FOTO: LIBERO
COMPARTIR

Este domingo 7 de diciembre, tenemos una importante programación de los encuentros más esperados en las diversas ligas del mundo. Hay duelos trascendentales en LaLiga, Premier, Serie A, Bundesliga, entre otros torneos. En Argentina se enfrentan Boca Juniors vs Racing Club en un duelo de pronóstico reservado.

PUEDES VER:

Partidos de hoy en Premier League

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Brighton vs West HamESPN, Disney+
11:30Fulham vs Crystal PalaceESPN, Disney+

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Elche vs GironaESPN4, Disney+
10:15Valencia vs SevillaZapping, Claro TV+
12:30Espanyol vs Rayo VallecanoESPN2, Disney+
15:00Real Madrid vs Celta de VigoDIRECTV, Disney+

Partidos de hoy en Serie A

HORARIOPARTIDOSTV
6:30Cremonese vs LecceESPN2, Disney+
9:00Cagliari vs RomaDisney+, Zapping
12:00Lazio vs BolognaDisney+
14:45Napoli vs JuventusESPN, Disney+

Partidos de hoy en Bundesliga

HORARIOPARTIDOSTV
9:30Hamburger SV vs Werder BremenESPN3, Disney+
11:30Borussia Dortmund vs HoffenheimDisney+

Partidos de hoy en Ligue 1

HORARIOPARTIDOSTV
9:00Nice vs Angers SCODisney+, CazéTV
11:15Auxerre vs MetzDisney+
11:15Le Havre vs ParisDisney+
14:45Lorient vs LyonDisney+

Partidos de hoy en Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Boca Juniors vs Racing ClubTyC Sports, ESPN

Partidos de hoy en Primera División Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Independiente Petrolero vs BolívarFutbol Canal
16:15The Strongest vs Always ReadyFutbol Canal
18:30Aurora vs Universitario de VintoFutbol Canal

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
10:30Estoril vs MoreirenseGolTV, GOLTV Play
13:00Alverca vs Nacional
13:00Estrela vs Arouca
15:30Tondela vs PortoGolTV, GOLTV Play

Partidos de hoy en Brasileirão

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Vitória vs São PauloFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Sport Recife vs GremioFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Santos vs CruzeiroFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Internacional vs RB BragantinoFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Fluminense vs BahiaFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Atlético Mineiro vs Vasco da GamaFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Botafogo vs FortalezaFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Ceará vs PalmeirasFanatiz, Premiere, Zapping
14:00Corinthians vs JuventudeFanatiz, Premiere, Zapping

Partidos de hoy en Primera Division Chile

HORARIOPARTIDOSTV
16:00Ñublense vs Cobresalmax chile, TNT Sports Premium
16:00Colo-Colo vs Audax Italianomax chile, TNT Sports Premium
18:15Cobreloa vs Deportes Concepciónmax chile, TNT Sports Premium

Partidos de hoy en Primera A Ecuador

HORARIOPARTIDOSTV
14:00El Nacional vs AucasCanal del Futbol, Zapping
16:30Barcelona vs U CatólicaCanal del Futbol, Zapping

El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

Lo más visto

  1. Luis Ramos no va más América de Cali tras no llegar a un acuerdo económico

  2. ¡Deslumbrante! Piero Quispe se luce con magistral asistencia para gol ante Andrew Redmayne | VIDEO

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano