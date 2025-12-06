- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, domingo 7 de diciembre: programación y dónde ver fútbol online
Programación de los partidos en vivo que se disputarán este domingo 7 de diciembre en las principales ligas del mundo.
Este domingo 7 de diciembre, tenemos una importante programación de los encuentros más esperados en las diversas ligas del mundo. Hay duelos trascendentales en LaLiga, Premier, Serie A, Bundesliga, entre otros torneos. En Argentina se enfrentan Boca Juniors vs Racing Club en un duelo de pronóstico reservado.
Partidos de hoy en Premier League
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Brighton vs West Ham
|ESPN, Disney+
|11:30
|Fulham vs Crystal Palace
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Elche vs Girona
|ESPN4, Disney+
|10:15
|Valencia vs Sevilla
|Zapping, Claro TV+
|12:30
|Espanyol vs Rayo Vallecano
|ESPN2, Disney+
|15:00
|Real Madrid vs Celta de Vigo
|DIRECTV, Disney+
Partidos de hoy en Serie A
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|6:30
|Cremonese vs Lecce
|ESPN2, Disney+
|9:00
|Cagliari vs Roma
|Disney+, Zapping
|12:00
|Lazio vs Bologna
|Disney+
|14:45
|Napoli vs Juventus
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Bundesliga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:30
|Hamburger SV vs Werder Bremen
|ESPN3, Disney+
|11:30
|Borussia Dortmund vs Hoffenheim
|Disney+
Partidos de hoy en Ligue 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|9:00
|Nice vs Angers SCO
|Disney+, CazéTV
|11:15
|Auxerre vs Metz
|Disney+
|11:15
|Le Havre vs Paris
|Disney+
|14:45
|Lorient vs Lyon
|Disney+
Partidos de hoy en Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Boca Juniors vs Racing Club
|TyC Sports, ESPN
Partidos de hoy en Primera División Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Independiente Petrolero vs Bolívar
|Futbol Canal
|16:15
|The Strongest vs Always Ready
|Futbol Canal
|18:30
|Aurora vs Universitario de Vinto
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:30
|Estoril vs Moreirense
|GolTV, GOLTV Play
|13:00
|Alverca vs Nacional
|13:00
|Estrela vs Arouca
|15:30
|Tondela vs Porto
|GolTV, GOLTV Play
Partidos de hoy en Brasileirão
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Vitória vs São Paulo
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Sport Recife vs Gremio
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Santos vs Cruzeiro
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Internacional vs RB Bragantino
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Fluminense vs Bahia
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Atlético Mineiro vs Vasco da Gama
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Botafogo vs Fortaleza
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Ceará vs Palmeiras
|Fanatiz, Premiere, Zapping
|14:00
|Corinthians vs Juventude
|Fanatiz, Premiere, Zapping
Partidos de hoy en Primera Division Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|16:00
|Ñublense vs Cobresal
|max chile, TNT Sports Premium
|16:00
|Colo-Colo vs Audax Italiano
|max chile, TNT Sports Premium
|18:15
|Cobreloa vs Deportes Concepción
|max chile, TNT Sports Premium
Partidos de hoy en Primera A Ecuador
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|El Nacional vs Aucas
|Canal del Futbol, Zapping
|16:30
|Barcelona vs U Católica
|Canal del Futbol, Zapping
El horario de la programación está de acuerdo a los países de Perú, Ecuador y Colombia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
