Pol Deportes se luce en Radio Marca de España y cumple su sueño tras narrar en un cerro

Finalmente, Pol Deportes llegó a España para vivir uno de sus más grandes sueños como narrador deportivo. Y es que luego que fuera sorprendido con un viaje a Europa para ser parte de una retransmisión del partido entre Real Madrid y Manchester City que se disputará el miércoles 10 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu por la Champions League, el joven estuvo en las instalaciones de Marca.

PUEDES VER: Pol Deportes y su emotiva reacción al enterarse que narrará el duelo Real Madrid vs Manchester City

Como se recuerda, el conductor Santi Lesmes le dio la grata noticia en una de las recientes ediciones del programa ‘Arriba mi gente’. Con el apoyo del mencionado medio español, se hará realidad esta promesa, por lo que en las últimas horas se difundió lo que fue su presencia en la cabina a pocos días del esperado compromiso de la UEFA.

Pol Deportes captó la atención en las redes sociales

“Pol Deportes opina sobre Lamine Yamal en MARCADOR”, publicó Radio Marca en su cuenta de Instagram donde se le ve al joven narrador dando sus impresiones sobre el desempeño de la figura de Barcelona. Fiel a su estilo, dejó impresionados a los conductores y parte de la producción.

(Video: Latina/Radio Marca)

Como se recuerda, la historia de Pol comenzó tras hacerse viral en las redes sociales, luego que relató la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo desde un cerro de Lima, generando diversas reacciones entre los hinchas y cibernautas por su pasión y creatividad en el periodismo deportivo.

Días después, comenzó a cumplir parte de sus sueños en algunos medios de comunicación, siendo invitado a distintos programas de televisión donde se ganó el corazón de muchos.