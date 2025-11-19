Horóscopo de hoy, jueves 20 de noviembre: tarot y predicciones, según Josie Diez Canseco

El horóscopo de hoy, jueves 20 de noviembre de 2025, llega cargado de una energía que impulsa a ordenar ideas y actuar con mayor determinación. Josie Diez Canseco destaca que este día favorece los pasos firmes y la claridad mental, especialmente en asuntos que venías evaluando con cautela.

En lo emocional, algunos signos podrían experimentar mayor apertura para dialogar o cerrar ciclos pendientes. En el ámbito laboral, será importante priorizar lo urgente y no dispersarse. Hoy es un buen momento para retomar el rumbo y reafirmar decisiones que te acerquen a tus metas.

Horóscopo de hoy, jueves 20 de noviembre según Josie Diez Canseco

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Te recuperarás positivamente luego de una terrible desilusión, hoy vivirás una nueva etapa, conocerás a alguien que te prestará mucha atención y cuidará cada uno de sus detalles. Alguien te pedirá ayuda económica, piénsalo antes de aceptar porque no es muy confiable.

Número de suerte 11.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Hablarás sin tapujos ni temores con esa persona y le expondrás todos tus puntos de vista, hoy tus sentimientos serán retribuidos como lo esperabas. Será un día positivo para iniciar nuevos proyectos laborales.

Número de suerte 8.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Aceptarás la invitación de la persona amada, pero sentirás cierto recelo en su actuar, dile tus inquietudes y lograrás romper el hielo, verás que será una velada maravillosa. Trabajarás mucho pero los beneficios económicos harán que sientas que ha valido la pena el esfuerzo.

Número de suerte 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Una nueva ilusión llegará a tu vida y te tomará por sorpresa, el día de hoy descubrirás el amor en alguien que por mucho tiempo solo fue una amistad, te darás la oportunidad de vivir este sentimiento. Trabajarás mejor si confías más en ti mismo.

Número de suerte 5.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.:Dejarás de lado algunas actividades personales para prestarle mayor atención a tu vida sentimental, a pesar de todos tus esfuerzos no lograrás convencer al ser amado de que te de otra oportunidad, la paciencia y comprensión serán tu mejor arma para recuperar su amor. Tus compañeros te darán algunos consejos para mejorar en el ámbito laboral, escúchalos.

Número de suerte 16.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Las preocupaciones te agobiarán, pero al final del día encontrarás una luz que te devolverá la esperanza de encontrar la tan ansiada reconciliación. Tus proyectos y planes económicos estarán bien asesorados.

Número de suerte 2.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Alguien de confianza te hará comentarios sobre el comportamiento de la persona que amas, esperarás el momento oportuno para hacerle frente, procura mantener la calma. Los nuevos retos no te atemorizarán y los aceptarás con mucho optimismo.

Número de suerte 10.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Decidirás postergar tu viaje y tratarás de acercarte más al ser amado, hoy buscarás la manera de satisfacer cada uno de sus deseos. Se te presentará una gran oportunidad para poder demostrar a tus superiores lo bien preparado que estas.

Número de suerte 7.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Tus problemas sentimentales hoy influenciarán en la comunicación con tu entorno, no trates de forzar situaciones y deja que el corazón te guie por el mejor camino. En el trabajo estarás muy activo y lleno de reuniones.

Número de suerte 17.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: La llegada de una amistad te dará mucha alegría, tu pareja compartirá tu felicidad y te propondrá invitarla a cenar, pasarás una velada divertida rodeada de amistad y amor. Pensarás en cambiar de trabajo, pero esperarás hasta obtener una mejor propuesta.

Número de suerte 4.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: Encontrarás el verdadero amor en alguien que conocerás fugazmente, hoy sacarás el máximo provecho de una reunión social y tratarás de cautivar su interés. Tus ingresos económicos aumentarán como resultado de tus esfuerzos.

Número de suerte 12.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Aceptarás nuevos retos en el plano sentimental y optarás por no dar mayores explicaciones de tu actuar a tus familiares, hoy te dejarás guiar por el corazón. Te nombrarán responsable de nuevos proyectos, no los esquives y acéptalos.