Horóscopo gratis de HOY, sábado 22 de noviembre: Josie Diez Canseco revela qué te depara el tarot

Conecta con el universo y déjate orientar por la astróloga, Josie Diez Canseco, quien te compartirá sus acertadas predicciones para este sábado 22 de noviembre.

Josie Diez Canseco te comparte sus predicciones para este sábado 22 de noviembre del 2025.
El mejor horóscopo de Internet llegó a Líbero y AQUÍ podrás encontrar predicciones claras, poderosas y llenas de energía de Josie Diez Canseco para guiar tu día. Conoce cómo influyen los astros en tu camino y descubre qué te espera en el amor, la salud, el trabajo y el dinero para HOY, sábado 22 de noviembre, según tu signo zodiacal. Además, revisa tu número de la suerte.

ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Harás a un lado las preocupaciones que solamente te causan tensiones y contratiempos, hoy disfrutarás de tranquilidad y paz junto a la persona que amas.

  • Número de suerte, 3.

TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Será un día de diversión, tu carácter alegre te hará muy popular, harás nuevas amistades y un romance llegará inesperadamente a tu vida.

  • Número de suerte, 15.

GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy te lloverán las invitaciones y estarás rodeado de gente interesante, cuidado con dejarte llevar por tu espíritu seductor, provocarías el alejamiento del ser amado y no podrías recuperar su confianza tan fácilmente.

  • Número de suerte, 21.

CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Aceptarás una invitación de último momento que traerá novedades a tu vida, conocerás personas que serán importantes en tu futuro sentimental, y alguien especial logrará atraer tu interés.

  • Número de suerte, 18.

LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No le cuentes a nadie tus problemas sentimentales, busca las respuestas dentro de ti, encontrarás la claridad que te ayudará a limar las asperezas y te llevará a la reconciliación.

  • Número de suerte, 12.

VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás muy afectuoso y serás demostrativo con tus sentimientos, hoy te sentirás bien dando amor y atenciones a las personas que quieres.

  • Número de suerte, 17.

LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Las tensiones y el cansancio te harán exagerar tus problemas sentimentales, un poco de tranquilidad hará maravillas en tu ánimo y te darás cuenta de que no tienes de qué preocuparte.

  • Número de suerte, 13.

ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu carácter alegre y sociable provocará una crisis por celos en tu relación afectiva, aunque te sentirás incomprendido, controlarás tu entusiasmo para evitar más problemas con tu pareja.

  • Número de suerte, 16.

SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Esa persona tan especial para ti dejará de lado sus compromisos para dedicarte toda su atención, hoy el amor te dará alegrías y la tristeza no volverá a oprimir tu corazón.

  • Número de suerte, 9.

CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Le confiarás tus penas y dudas a alguien que quieres mucho, sus consejos te ayudarán y te darás cuenta de que tus celos no te permiten disfrutar del amor, hoy cambiarás de actitud.

  • Número de suerte, 6.

ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: No te dejarás influenciar por las opiniones negativas sobre la persona que aún quieres, hoy escucharás sus explicaciones y le darás otra oportunidad, no te arrepentirás de tu decisión.

  • Número de suerte, 4.

PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Las reuniones sociales traerán nuevas posibilidades románticas a tu vida, hoy dejarás de aferrarte a un recuerdo y te darás una nueva oportunidad en el amor.

  • Número de suerte, 22.
