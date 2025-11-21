- Hoy:
Horóscopo gratis de HOY, sábado 22 de noviembre: Josie Diez Canseco revela qué te depara el tarot
Conecta con el universo y déjate orientar por la astróloga, Josie Diez Canseco, quien te compartirá sus acertadas predicciones para este sábado 22 de noviembre.
El mejor horóscopo de Internet llegó a Líbero y AQUÍ podrás encontrar predicciones claras, poderosas y llenas de energía de Josie Diez Canseco para guiar tu día. Conoce cómo influyen los astros en tu camino y descubre qué te espera en el amor, la salud, el trabajo y el dinero para HOY, sábado 22 de noviembre, según tu signo zodiacal. Además, revisa tu número de la suerte.
Horóscopo de HOY, 21 de noviembre: predicciones de Josie Diez Canseco
ARIES: 20 MAR- 19 ABR.: Harás a un lado las preocupaciones que solamente te causan tensiones y contratiempos, hoy disfrutarás de tranquilidad y paz junto a la persona que amas.
- Número de suerte, 3.
TAURO: 20 ABR- 20 MAY.: Será un día de diversión, tu carácter alegre te hará muy popular, harás nuevas amistades y un romance llegará inesperadamente a tu vida.
- Número de suerte, 15.
GÉMINIS: 21 MAY- 21 JUN.: Hoy te lloverán las invitaciones y estarás rodeado de gente interesante, cuidado con dejarte llevar por tu espíritu seductor, provocarías el alejamiento del ser amado y no podrías recuperar su confianza tan fácilmente.
- Número de suerte, 21.
CÁNCER: 22 JUN- 21 JUL.: Aceptarás una invitación de último momento que traerá novedades a tu vida, conocerás personas que serán importantes en tu futuro sentimental, y alguien especial logrará atraer tu interés.
- Número de suerte, 18.
LEO: 22 JUL- 22 AGO.: No le cuentes a nadie tus problemas sentimentales, busca las respuestas dentro de ti, encontrarás la claridad que te ayudará a limar las asperezas y te llevará a la reconciliación.
- Número de suerte, 12.
VIRGO: 23 AGO- 22 SET.: Estarás muy afectuoso y serás demostrativo con tus sentimientos, hoy te sentirás bien dando amor y atenciones a las personas que quieres.
- Número de suerte, 17.
LIBRA: 23 SET- 22 OCT.: Las tensiones y el cansancio te harán exagerar tus problemas sentimentales, un poco de tranquilidad hará maravillas en tu ánimo y te darás cuenta de que no tienes de qué preocuparte.
- Número de suerte, 13.
ESCORPIO: 23 OCT- 22 NOV.: Tu carácter alegre y sociable provocará una crisis por celos en tu relación afectiva, aunque te sentirás incomprendido, controlarás tu entusiasmo para evitar más problemas con tu pareja.
- Número de suerte, 16.
SAGITARIO: 23 NOV- 22 DIC.: Esa persona tan especial para ti dejará de lado sus compromisos para dedicarte toda su atención, hoy el amor te dará alegrías y la tristeza no volverá a oprimir tu corazón.
- Número de suerte, 9.
CAPRICORNIO: 23 DIC- 21 ENE.: Le confiarás tus penas y dudas a alguien que quieres mucho, sus consejos te ayudarán y te darás cuenta de que tus celos no te permiten disfrutar del amor, hoy cambiarás de actitud.
- Número de suerte, 6.
ACUARIO: 22 ENE- 17 FEB.: No te dejarás influenciar por las opiniones negativas sobre la persona que aún quieres, hoy escucharás sus explicaciones y le darás otra oportunidad, no te arrepentirás de tu decisión.
- Número de suerte, 4.
PISCIS: 18 FEB- 19 MAR.: Las reuniones sociales traerán nuevas posibilidades románticas a tu vida, hoy dejarás de aferrarte a un recuerdo y te darás una nueva oportunidad en el amor.
- Número de suerte, 22.
