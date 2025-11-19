Resultados de La Tinka de HOY, miércoles 19 de noviembre: últimos ganadores del Pozo Millonario

HOY, miércoles 19 de noviembre, La Tinka está realizando un nuevo sorteo. Miles de personas buscan ganar el Pozo Millonario que supera los 10 millones de soles y tú puedes ser uno de ellos.

Si quieres conocer los números ganadores de la 'Jugada ganadora', ' Sí o Sí' y 'Boliyapa', entonces estás en la nota indica. El sorteo comienza a las 10:50 p.m. por la señal de América Televisión.

Premios que ofrece La Tinka

En el sorteo de La Tinka, los premios se distribuyen según la cantidad de números acertados. Según el reglamento oficial, algunos de los niveles de premio son:

6 aciertos: Pozo Millonario (premio mayor)

5 aciertos + boliyapa ('yapa' o 'boliyapa'): asamblea de premio importante

5 aciertos: premio menor

4 aciertos + boliyapa: premio intermedio

4 aciertos: premio pequeño

3 aciertos + boliyapa: recompensa adicional.

3 aciertos: premio base para quienes logran al menos tres números.

2 aciertos + boliyapa: en algunos casos, se otorga una jugada gratis.

2 aciertos: opción de '2×1' en la jugada.

¿Cómo jugar La Tinka?

Para participar del sorteo, los interesados deben seguir estos pasos:

Seleccionar 6 números entre 1 y 48 bolillas.

Si no tienes una combinación fija o prefieres la suerte, puedes usar la opción 'Al azar', para que el sistema elija por ti.

Comprar la jugada: puedes hacerlo en puntos autorizados (físicos) o a través del sitio web oficial de La Tinka.

Confirmar la operación: después de elegir los números y pagar, deberás finalizar la compra para validar tu jugada.

Tener al menos 18 años para poder jugar, según las reglas de La Tinka.

Horario y cuándo ver el sorteo

El sorteo de La Tinka se realiza en horario nocturno, según su programación habitual: los sorteos regulares tienen lugar a las 10:50 p.m. La compra de boletos para participar debe realizarse antes de las 8:50 p.m., según la información oficial. Se transmiten por América Televisión, además de plataformas digitales como la página oficial de La Tinka, su canal de YouTube, Facebook u otras redes sociales.

Recomendaciones para los jugadores