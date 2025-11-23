Resultados La Tinka de HOY, domingo 23 de noviembre: jugada ganadora del sorteo y números

Este domingo 23 de noviembre de 2025 llega una nueva oportunidad de cambiar tu vida con el sorteo La Tinka. Prepárate para vivir la emoción de la popular lotería peruana que HOY ofrece un pozo millonario de más de 10 millones de soles. ¿Y si esta vez la suerte está de tu lado? AQUÍ podrás revisar los resultados de la jugada ganadora.

¿A qué hora juega La Tinka?

El juego de la lotería La Tinka se realiza los días miércoles y domingo a las 22:50 horas (hora local peruana). Los boletos pueden comprarse hasta las 21:50 horas del mismo día del sorteo.

¿Dónde ver el sorteo La Tinka?

Puedes ver el sorteo de La Tinka en vivo a través de América TV, y también en las redes sociales oficiales de La Tinka, como en su página de Facebook o canal de YouTube.

¿Cuál es el pozo millonario de La Tinka?

El pozo millonario de La Tinka para el sorteo del domingo 23 de noviembre de 2025 es de S/ 10′507,452. Puedes llevarte este jugoso premio si logras acertar las 6 bolillas ganadoras del juego prinicipal.

Plan de premios de la Tinka