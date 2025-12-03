Resultados La Tinka de HOY, 3 de diciembre EN VIVO: jugada ganadora y ÚLTIMOS números

Si alguna vez soñaste con cambiar tu suerte de un instante, La Tinka podría ser tu boleto directo para ello. Este popular juego de loterías ha conquistado a miles de peruanos con la posibilidad de ganar premios que cambian vidas, pues se registran desde montos moderados hasta ese codiciado "pozo millonario".

Y ahora, como cada semana, vuelve la oportunidad. Un nuevo sorteo se realizará este miércoles 3 de diciembre de 2025. Es el momento de preparar tu jugada, tachar tus números favoritos, o dejar que el azar elija por ti, y soñar con ese premio millonario que todos desean.

¿Cómo jugar La Tinka?

Selecciona 6 números del 1 al 48 para participar en La Tinka. Puedes optar por una "jugada simple" o elegir múltiples combinaciones según tu preferencia. Realiza tu jugada en los puntos de venta autorizados o fácilmente en línea a través de la página oficial de La Tinka.

También existe la opción "Al azar", donde el sistema selecciona los números por ti. El costo mínimo de una jugada simple suele ser S/ 5.00 y se debe tener en cuenta que únicamente pueden participar personas mayores de 18 años.

Premios de La Tinka

Dependiendo de cuántos números aciertes, y si obtienes la "boliyapa" extra, podrías ganar distintos premios. Entre los premios habituales están:

6 aciertos: se gana el "pozo millonario".

5 aciertos + boliyapa: premio especial (por ejemplo S/ 50,000).

5 aciertos: premio menor, por ejemplo S/ 5,000.

4 aciertos + boliyapa: monto menor, como S/ 500.

4 aciertos: premio menor, por ejemplo S/ 100.

3 aciertos + boliyapa: premio reducido, por ejemplo S/ 50.

3 aciertos: premio simbólico, menor.

Otras combinaciones (2 aciertos + boliyapa, 2 aciertos, etc.) pueden dar jugadas gratis o descuentos dependiendo de las reglas vigentes.

¿Hasta qué hora se puede jugar y cuándo se sortea?

Para poder participar en el sorteo, debes comprar tu boleto o realizar tu jugada antes de las 8:50 p.m. del día del sorteo. Los sorteos de La Tinka se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos. Los resultados se anuncian aproximadamente a las 10:50 p.m. en el horario oficial del sorteo. En consecuencia, para el sorteo del miércoles 3 de diciembre 2025, asegúrate de hacer tu jugada antes de las 8:50 p.m.

¿Por dónde ver La Tinka en vivo?

Para seguir el sorteo y conocer los resultados en directo, puedes verlo en las siguientes vías: