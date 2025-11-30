- Hoy:
Resultados de La Tinka EN VIVO de HOY, domingo 30 de noviembre: ÚLTIMOS números ganadores del juego
Este 30 de noviembre llega un nuevo sorteo de La Tinka en el que los participantes podrán jugar con su suerte y buscarán llevarse el Pozo Millonario.
Miles de peruanos ya se preparan para el próximo sorteo de La Tinka, que se realizará este domingo 30 de noviembre de 2025, una fecha esperada por quienes sueñan con llevarse el pozo millonario y cambiar su vida por completo.
Como ocurre cada semana, el sorteo generará expectativa entre jugadores nuevos y habituales que buscan acertar los seis números ganadores. Si planeas tentar a la suerte en esta edición, aquí te contamos todo lo que debes saber para poder ser parte.
¿Cómo se juega La Tinka?
La mecánica es sencilla y accesible para cualquier participante:
- El jugador debe elegir 6 números del 1 al 45.
- Se gana el pozo principal si se aciertan los 6 números exactos del sorteo.
- También existen premios por acertar 5, 4, 3 o 2 números, e incluso por acertar solo el número "Boliyapa".
- Se puede jugar de forma presencial (en puntos autorizados) o virtual a través de la web y app oficial de La Tinka.
¿Cuáles son los premios que entrega La Tinka?
La Tinka ofrece múltiples niveles de premios, lo que la convierte en uno de los juegos de azar más populares del país:
- Pozo millonario: para quienes aciertan 6 de 6 números.
- Premios secundarios para:
- 5 aciertos
- 4 aciertos
- 3 aciertos
- 2 aciertos
- Además, cuando corresponde, también se otorga premio por Boliyapa, que otorga un monto fijo adicional.
Cada sorteo actualiza el valor del pozo, que puede quedar en acumulado si nadie logra acertar los seis números.
¿Cuándo se emite el sorteo de La Tinka?
Los sorteos de La Tinka se realizan dos veces por semana, los miércoles y domingos. Para este caso, el próximo sorteo corresponde al domingo 30 de noviembre de 2025. El evento es transmitido por televisión y también puede verse en vivo a través de la plataforma digital oficial del juego.
Hora del sorteo de este domingo
El sorteo se lleva a cabo aproximadamente a las 10:50 p. m., horario habitual de transmisión de La Tinka. Minutos después, los resultados se publican oficialmente en la web y las redes del sorteo.
¿Hasta qué hora se puede jugar La Tinka?
Para participar en el sorteo del 30 de noviembre, puedes comprar tu jugada:
- Hasta las 8:50 p. m. en puntos de venta físicos.
- Hasta las 8:50 p. m. mediante la web o app oficial (la plataforma generalmente cierra antes del sorteo).
