Resultados de La Tinka de HOY, domingo 7 de diciembre: revisa los ÚLTIMOS NÚMEROS ganadores

La Tinka se realiza este 7 de diciembre en un nuevo sorteo que pondrá la suerte de los participantes en juego. ¿Serás uno de los afortunados ganadores?

Daniela Alvarado
La Tinka: revisa los resultados del juego
La Tinka: revisa los resultados del juego
Si sigues soñando con ganarte el pozo millonario con solo elegir los números indicados, este domingo 7 de diciembre 2025 tienes otra oportunidad con la nueva edición de La Tinka. ¿Tendrás suerte con las bolillas que salgan HOY?

PUEDES VER: Resultados La Tinka del 3 de diciembre: jugada ganadora y ÚLTIMOS números

Resultados de La Tinka de HOY, domingo 7 de diciembre: ÚLTIMOS NÚMEROS

09:43
7/12/2025

La Tinka HOY, 7 de diciembre EN VIVO

Este fin de semana, el juego de La Tinka llega con un nuevo sorteo que podría convertir en ganador a alguno de los participantes. ¿Reventará el pozo millonario? No te pierdas AQUÍ las incidencias.

El sorteo semanal regresa como siempre, y muchos esperan con ilusión llevarse el premio mayor o alguno de los montos secundarios. Aquí te contamos todo lo que debes saber para participar, desde cómo jugar hasta el costo, premios y dónde ver el sorteo EN VIVO para no perderte las últimas incidencias.

¿Cómo jugar La Tinka?

  • Para jugar debes escoger 6 números entre 1 y 48.
  • Puedes hacer tu jugada de forma manual, eligiendo tus números favoritos, o usar la opción "Al Azar" para que el sistema los seleccione por ti.
  • Si prefieres, también puedes realizar jugadas múltiples, para aumentar tus posibilidades.

¿Cuánto cuesta el boleto de La Tinka?

Una jugada simple tiene un precio de S/ 5.00. Si quieres incluir el extra "Boliyapa", opcional, podrías pagar un monto adicional, dependiendo de la modalidad.

Premios de La Tinka: ¿qué puedes ganar?

La Tinka ofrece varios niveles de premios según la cantidad de aciertos:

  • 6 aciertos (todos los números): Pozo millonario
  • 5 aciertos + "Boliyapa" (bolilla extra): Bono especial
  • 5 aciertos: Premio menor
  • 4 aciertos + "Boliyapa": Premio menor adicional
  • 4 aciertos: Premio menor básico
  • 3 aciertos + "Boliyapa": Premio pequeño
  • 3 aciertos: Premio mínimo
  • 2 aciertos + "Boliyapa": Jugada gratuita
  • 2 aciertos: Jugada 2×1 (otra oportunidad)

¿Dónde y a qué hora ver La Tinka?

Los sorteos de La Tinka se realizan todos los miércoles y domingos, y este domingo 7 de diciembre corresponde a una de esas fechas. La transmisión en vivo suele ser a las 10:50 p.m. (hora del Perú). Puedes verlo por televisión, normalmente en América TV, y también, según la empresa, a través de sus canales oficiales en internet.

¿Hasta qué hora puedes jugar este domingo?

Para participar en el sorteo, debes adquirir tu boleto y registrar tu apuesta antes de las 8:50 p.m. del día del sorteo. Es recomendable comprar con tiempo, para evitar contratiempos de último minuto.

AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

