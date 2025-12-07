Resultados de La Tinka de HOY, domingo 7 de diciembre: revisa los ÚLTIMOS NÚMEROS ganadores

Si sigues soñando con ganarte el pozo millonario con solo elegir los números indicados, este domingo 7 de diciembre 2025 tienes otra oportunidad con la nueva edición de La Tinka. ¿Tendrás suerte con las bolillas que salgan HOY?

Resultados de La Tinka de HOY, domingo 7 de diciembre: ÚLTIMOS NÚMEROS 09:43 La Tinka HOY, 7 de diciembre EN VIVO Este fin de semana, el juego de La Tinka llega con un nuevo sorteo que podría convertir en ganador a alguno de los participantes. ¿Reventará el pozo millonario? No te pierdas AQUÍ las incidencias.

El sorteo semanal regresa como siempre, y muchos esperan con ilusión llevarse el premio mayor o alguno de los montos secundarios. Aquí te contamos todo lo que debes saber para participar, desde cómo jugar hasta el costo, premios y dónde ver el sorteo EN VIVO para no perderte las últimas incidencias.

¿Cómo jugar La Tinka?

Para jugar debes escoger 6 números entre 1 y 48.

Puedes hacer tu jugada de forma manual, eligiendo tus números favoritos, o usar la opción "Al Azar" para que el sistema los seleccione por ti.

Si prefieres, también puedes realizar jugadas múltiples, para aumentar tus posibilidades.

¿Cuánto cuesta el boleto de La Tinka?

Una jugada simple tiene un precio de S/ 5.00. Si quieres incluir el extra "Boliyapa", opcional, podrías pagar un monto adicional, dependiendo de la modalidad.

Premios de La Tinka: ¿qué puedes ganar?

La Tinka ofrece varios niveles de premios según la cantidad de aciertos:

6 aciertos (todos los números): Pozo millonario

5 aciertos + "Boliyapa" (bolilla extra): Bono especial

5 aciertos: Premio menor

4 aciertos + "Boliyapa": Premio menor adicional

4 aciertos: Premio menor básico

3 aciertos + "Boliyapa": Premio pequeño

3 aciertos: Premio mínimo

2 aciertos + "Boliyapa": Jugada gratuita

2 aciertos: Jugada 2×1 (otra oportunidad)

¿Dónde y a qué hora ver La Tinka?

Los sorteos de La Tinka se realizan todos los miércoles y domingos, y este domingo 7 de diciembre corresponde a una de esas fechas. La transmisión en vivo suele ser a las 10:50 p.m. (hora del Perú). Puedes verlo por televisión, normalmente en América TV, y también, según la empresa, a través de sus canales oficiales en internet.

¿Hasta qué hora puedes jugar este domingo?

Para participar en el sorteo, debes adquirir tu boleto y registrar tu apuesta antes de las 8:50 p.m. del día del sorteo. Es recomendable comprar con tiempo, para evitar contratiempos de último minuto.