Ibrahimovic sorprende con calificativo a Inter Miami y deja mensaje a Messi: "Juega con..."

Lionel Messi quedó fuera del Mundial de Clubes. Inter Miami no pudo ante el poderío de PSG que sigue demostrando que es uno de los principales candidatos a quedarse con el título. Como era de esperarse, esta eliminación del equipo de la estrella argentina generó diversas reacciones, siendo Zlatan Ibrahimovic uno de los que se pronunció.

Con doblete de Joao Neves, un tanto de Achraf Hakimi y autogol de Tomás Avilés, el cuadro parisino selló la goleada en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta que lució un lleno total de hinchas. Con este resultado, los dirigidos por Luis Enrique se medirán ante Bayern Múnich en los cuartos de final.

¿Qué dijo Zlatan Ibrahimovic tras la eliminación de Inter Miami de Lionel Messi?

“No perdió Leo Messi, perdió el Inter Miami. Messi juega con estatuas, no con compañeros. Está rodeado de jugadores que corren como si llevaran bolsas de cemento. Si estuviera en un equipo de verdad, en cualquier gran equipo, verías al verdadero león”, afirmó Zlatan Ibrahimovic en diálogo con Foot Mercato tras el partido.

En esa línea, el exfutbolista sueco resaltó el talento del capitán de la selección argentina indicando que aún puede hacer lo que la mayoría de sus compañeros no pueden, dejando un contundente mensaje.

“Messi juega solo porque ama el juego, porque aún puede hacer lo que el 99% de los jugadores no pueden. No hay entrenadores, estrellas, ni jugadores que entiendan cómo moverse sin balón. Este no es el Messi que conozco”, agregó.