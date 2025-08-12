Portero de la U. Católica calificó el partido contra Alianza Lima: "Un equipo muy..."

Previo al partido contra Alianza Lima por los Octavos de Final de la Copa Sudamericana 2025, el portero de la Universidad Católica de Ecuador, Rafael Romo, sorprendió con declaraciones respecto a lo que será el compromiso en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en el barrio de Matute. Recordemos que a inicios de temporada los blanquiazules estuvieron interesados en el jugador venezolano, pero finalmente quien llegó al club fue Guillermo Viscarra.

A través del programa Línea de 5, transmitido mediante DENGANCHE, el guardameta del cuadro ecuatoriano brindó una entrevista en la que tocó diversos puntos sobre el enfrentamiento con los íntimos. Dentro de ella, el futbolista llanero se refirió al rendimiento de su equipo y al encuentro que planean hacer en La Victoria por la competición Conmebol.

"La U. Católica se caracteriza por ser un equipo muy ofensivo y quizá, por eso mismo, el orden defensivo se ha visto comprometido. Venimos trabajando bien en los últimos días y partidos para hacer un encuentro sólido ante Alianza Lima", indicó Rafael Romo, dejando claro que saldrán con todo en Matute por la Copa Sudamericana para llegar al partido en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito con mayor calma.

Rafael Romo pudo jugar en Alianza Lima

Como se mencionó en un inicio, Alianza Lima estuvo interesado en Rafael Romo esta temporada, pero el guardameta de la selección venezolana no pudo llegar porque todavía poseía vínculo legal con la Universidad Católica. Incluso, semanas después de que se descartara su llegada el futbolista le dejó un mensaje a todos los hinchas blanquiazules y a la institución deportiva.

"Agradezco el interés de Alianza Lima, todo el esfuerzo que hizo, pero tenía contrato con Universidad Católica, club que me dio la oportunidad de regresar a mi selección y decidí respetar el contrato. Es una gran institución y le deseo lo mejor. Era una posibilidad que tenía, es un lindo club, pero yo tenía contrato", precisó.