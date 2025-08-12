DT de U Católica sorprendió con sus declaraciones sobre Alianza y Gorosito: "Es un..."

Alianza Lima afrontará este miércoles el esperado partido ante Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025 y en la antesala, el técnico del cuadro norteño, Diego Martínez, sorprendió con sus declaraciones sobre los blanquiazules y Néstor Gorosito.

Tras dirigir su última sesión de entrenamientos previo al partido, el estratega de la 'Chatolei' calificó a los 'Íntimos' como un equipo grande a nivel continental y al 'Pipo' como un DT con prestigio y una trayectoria importante. Además, aseguró que va a disfrutar enfrentarlos y esto le va a permitir crecer a nivel profesional.

"Disfrutando de este momento. Estos regalos que tiene el fútbol de enfrentar a un equipo grande como Alianza Lima y un entrenador con tanto prestigio y una carrera tan dilatada como Gorosito, para mí es un privilegio. Es poder crecer, es poder exigirme a ser un entrenador mejor y lo disfruto mucho", declaró en conferencia de prensa.

Video: Radio Ovación

DT de Universidad Católica tiene estudiado a Alianza Lima

Por otro lado, el entrenador argentino del 'Trencito Azul' aseguró que ya tiene estudiado al conjunto victoriano, así como su buen funcionamiento dentro de la cancha, por lo que tiene claro que será un gran desafío vencerlos en Matute, pero que lo afrontarán con el compromiso que requiere el torneo internacional.

"Hemos hecho el análisis de Alianza Lima, es un equipo con una plantilla muy importante, con una estructura y un funcionamiento muy bueno. Es una ventaja conocer a los 4 jugadores que han pasado por el fútbol ecuatoriano y ellos también nos conocen. Va a ser un partido interesante, es un equipo que funciona bien, es un desafío enorme y lo encaramos con mucho compromiso", agregó.

Universidad Católica de Ecuador respeta a Alianza Lima, pero intentará vencerlos para seguir en la Copa Sudamericana. Foto: U Católica de Ecuador

En esa misma línea, Martínez fue tajante al decir que buscará llevar a Universidad Católica al triunfo en la serie frente a Alianza Lima con los recursos que tiene a disposición, destacando además la mejora que han tenido sus dirigidos con respecto a lo que fue el inicio de temporada.

"Nosotros tenemos muchísimas ganas y recursos para hacer esta llave muy competitiva y tratar de llevarla a nuestro favor. Hace 7 meses vinimos a jugar contra Sporting, fue una primera exposición al fútbol peruano, que es muy exigente, con jugadores de mucha calidad. El equipo ha crecido mucho y, a nivel personal como entrenador también", sentenció.