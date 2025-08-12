Filtran noticia que puede beneficiar a Alianza Lima en Copa Sudamericana: "Está difícil que..."

Dentro de poco Alianza Lima enfrentará a la Universidad Católica con el firme objetivo de seguir avanzando en la Copa Sudamericana 2025, e incluso los hinchas se encuentran ilusionados con salir campeones internacionales por primera vez en su historia. Bajo esa premisa, se filtró una información procedente de Conmebol que podría terminar beneficiando a los blanquiazules en caso se den los resultados necesarios.

Resulta que, en caso los íntimos lleguen a la gran final podrán disputarla con cierta ventaja sobre el rival que le toque debido a que el partido por el título está cada vez más cerca de disputarse en el Estadio Nacional del Perú, ya que hay problemas con la sede elegida originalmente que es Santa Cruz de Bolivia. Esto según información del periodista Gustavo Peralta mediante la transmisión más reciente del programa L1 MAX.

Como sabemos, desde hace semanas se informó que la ciudad boliviana no se encuentra cumpliendo con los diversos requisitos para albergar la final de la Copa Sudamericana, y la situación actualmente no parece haber cambiado. Por ello, el comunicador indicó que conversó con gente de la Conmebol y le comunicaron que ven muy difícil que se levanten las observaciones sobre Santa Cruz.

"En Conmebol están listos con el plan del Estadio Nacional", agregó el periodista, dejando claro que la capital del Perú podría albergar una nueva final internacional este año, ya que el duelo por la Copa Libertadores será en el Estadio Monumental de Ate. De esta forma, si se dan los resultados para que Alianza Lima llegue a la final podría contar con muchas ventajas y sería un plus motivacional tanto para la institución deportiva como para su hinchada.

¿Cuáles serían las ventajas para Alianza Lima si llega a la final de la Copa Sudamericana?

En un hipotético caso de que Alianza Lima llegue a la final de la Copa Sudamericana, para eso debe derrotar a Universidad Católica y atravesar cuartos de final y semifinal con éxito, tendrá una enorme ventaja sobre el rival de turno. Esto debido a que al ser en nuestro país estaría repleto de hinchas blanquiazules apoyando tanto fuera como dentro del recinto y, además, los íntimos conocen muy bien el Estadio Nacional porque ha jugado múltiples veces en dicho campo.