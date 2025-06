La Cobra regresa a Argentina tras eliminación de Boca: "No le pudimos ganar a un equipo de albañiles"

Boca Juniors es uno de los equipos sudamericanos más populares; sin embargo, su rendimiento en el Mundial de Clubes no ha sido el mejor y esto ha hecho que sus propios hinchas dejen de apoyarlos. Uno que salió a hacer su descargo fue La Cobra, famoso creador de contenido que apoya al Xeneize desde pequeño.

Se esperaba que los equipos argentinos tengan grandes actuaciones en el evento que reúne a reconocidos clubes del mundo; sin embargo, tanto Boca Juniors como River Plate quedaron eliminados en fase de grupos. Esto hizo que sus hinchas regresen a Argentina y uno de ellos fue La Cobra.

La Cobra se pronuncia sobre eliminación de Boca Juniors

El streamer argentino realizó un video hablando sobre la pronta despedida de Boca Juniors del Mundial de Clubes y resaltó el pésimo rendimiento del plantel Xeneize. Además, recordó que un equipo semiprofesional fue el que los dejó fuera y sin posibilidad de seguir luchando para avanzar en el torneo internacional.

"Estamos eliminados del Mundial de Clubes. No le pudimos ganar a un equipo de albañiles, de almaceneros y nos metió un gol un profesor de matemática. Fui hasta Nashville y me cagu* de calor porque hacían 45 grados para ver a un equipo que no tiene idea de juego, que solo se dedica a tirar centros. Este año de Boca es una amargura tras otra y lo peor es cuando no puedes caer peor, todavía caes más bajo, amigo", fue lo que dijo La Cobra en el video.

Además del streamer, otros hinchas que viajaron a apoyar a Boca Juniors al Mundial de Clubes también criticaron duramente a los jugadores que son parte del plantel actual.