Euphoria Temporada 3: cuándo se estrena y qué personajes se verán en la serie de Zendaya y Sydney Sweeney

La serie de HBO vuelve para contar más detalles de la desordenada vida de Rue Bennett. Además, 'Rosalía' se une al elenco de esta producción que promete 'romper el Internet'.

Daniel Robles
HBO Max anunció la fecha del estreno de la Termporada 3 de Euphoria. Conoce todos los detalles de lo que se sabe.
HBO Max anunció la fecha del estreno de la Termporada 3 de Euphoria. Conoce todos los detalles de lo que se sabe. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
En el 2019, HBO Max estrenó una de las series más polémicas y populares de los últimos años, nos referimos a 'Euphoria', la serie juvenil que fue creada por Sam Levinson.

Debido al gran impacto que tuvo la serie de televisión, HBO anunció la segunda y tercera temporada, donde se contará más detalles de la desordenada vida de Rue Bennet, interpretada por Zendaya, y Cassie Howard, Sydeney Sweeney.

¿De qué trata Euphoria? La primera temporada de la serie cuenta la vida de Rue Bennett, una adolescente que lucha contra la adicción a las drogas mientras intenta adaptarse a la vida tras salir de rehabilitación. A su alrededor se desarrollan los conflictos de otros jóvenes marcados por el amor, el sexo, la identidad, la violencia y las redes sociales, como Jules, Nate, Maddy y Cassie.

Para la segunda temporada de Euphoria, Rue Bennet cae aún más en su adicción a las drogas, poniendo en riesgo su vida y sus relaciones, especialmente con Jules. La temporada es más oscura y emocional, dejando a varios personajes en puntos críticos que marcan el rumbo de lo que veremos en la tercera temporada.

Finalmente, HBO Max ha revelado un pequeño adelanto de lo que se verá en la Tercera Temporada de Euphoria y además reveló la fecha para el estreno, el cual está programado para el domingo 12 de abril del 2026.

Sin embargo, esto no es todo ya que para esta nueva temporada, la Rosalía tendrá un papel protagónico y la cantante ya se dejó ver en el nuevo tráiler de esta serie de HBO Max. Recuerda que solo podrás ver los capítulos, si tienes una suscripción activa en la plataforma de streaming.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

