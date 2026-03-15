¡Obtén tu DNI gratis este 16 y 17 de marzo! RENIEC confirma campaña de trámite sin costo en municipio
El trámite de DNI gratis fue anunciado por RENIEC en colaboración con una entidad de municipio distrital. Conoce AQUÍ si serás beneficiado.
Este 16 y 17 de marzo se ha confirmado una nueva campaña de obtención de Documento Nacional de Identidad (DNI), la cual está gestionada para que cada uno de los ciudadanos pueda acceder al trámite sin necesidad de costear el valor ya establecido para este tipo de trámite.
Ahora que estamos próximos a las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se encuentra en medio de la realización de diferentes iniciativas que podrán aportar en la actualización del documento, aunque ahora se haya lanzado la disposición de que será aceptado pese a estar vencido.
En este marco, la Municipalidad distrital de Mala anunció que todos los vecinos y vecinas podrán acceder a esta jornada de DNI gratuito desde las primeras horas de la mañana de este lunes y martes. AQUÍ conocerás la ÚLTIMA INFORMACIÓN en cuanto a su realización.
Campaña de DNI gratis este 16 y 17 de marzo de 2026 / FOTO: Municipalidad Distrital de Mala
Campaña de DNI gratis
Las autoridades en la entidad municipal de Mala, publicaron datos sobre la campaña de DNI electrónico gratis programada para el lunes 16 y martes 17 de marzo en la misma sede.
La actividad organizada por el RENIEC en colaboración con la comuna distrital, se desarrollará en el horario que va a partir de las 9.00 a. m. extendiéndose hasta las 4.00 p. m.
¿Quiénes son beneficiarios de la campaña de DNI gratis?
Aquellos que serán favorecidos con este nuevo evento, son los menores que tengan entre 0 a 17 años. Asimismo, en el grupo están incluidos los adultos mayores de 60 años.
Requisitos para obtener DNI gratis
- Presencia del titular
- Presentar el DNI, copia o foto
- Presencia de papá o mamá en caso sea menor de edad
