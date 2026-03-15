¡Obtén tu DNI gratis este 16 y 17 de marzo! RENIEC confirma campaña de trámite sin costo en municipio

El trámite de DNI gratis fue anunciado por RENIEC en colaboración con una entidad de municipio distrital. Conoce AQUÍ si serás beneficiado.

Daniela Alvarado
Revisa acceso al DNI gratis este 16 y 17 de marzo: campaña de RENIEC inició
Revisa acceso al DNI gratis este 16 y 17 de marzo: campaña de RENIEC inició
Este 16 y 17 de marzo se ha confirmado una nueva campaña de obtención de Documento Nacional de Identidad (DNI), la cual está gestionada para que cada uno de los ciudadanos pueda acceder al trámite sin necesidad de costear el valor ya establecido para este tipo de trámite.

Elecciones Generales 2026: revisa qué dice RENIEC sobre trámite de DNI

PUEDES VER: Elecciones Generales 2026: ¿Perdiste tu DNI? RENIEC hace IMPORTANTE ANUNCIO a poco de la jornada electoral

Ahora que estamos próximos a las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) se encuentra en medio de la realización de diferentes iniciativas que podrán aportar en la actualización del documento, aunque ahora se haya lanzado la disposición de que será aceptado pese a estar vencido.

En este marco, la Municipalidad distrital de Mala anunció que todos los vecinos y vecinas podrán acceder a esta jornada de DNI gratuito desde las primeras horas de la mañana de este lunes y martes. AQUÍ conocerás la ÚLTIMA INFORMACIÓN en cuanto a su realización.

DNI

Campaña de DNI gratis este 16 y 17 de marzo de 2026 / FOTO: Municipalidad Distrital de Mala

Campaña de DNI gratis

Las autoridades en la entidad municipal de Mala, publicaron datos sobre la campaña de DNI electrónico gratis programada para el lunes 16 y martes 17 de marzo en la misma sede.

La actividad organizada por el RENIEC en colaboración con la comuna distrital, se desarrollará en el horario que va a partir de las 9.00 a. m. extendiéndose hasta las 4.00 p. m.

¿Quiénes son beneficiarios de la campaña de DNI gratis?

Aquellos que serán favorecidos con este nuevo evento, son los menores que tengan entre 0 a 17 años. Asimismo, en el grupo están incluidos los adultos mayores de 60 años.

Requisitos para obtener DNI gratis

  • Presencia del titular
  • Presentar el DNI, copia o foto
  • Presencia de papá o mamá en caso sea menor de edad
AUTOR: Daniela Alvarado

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Egresada en Periodismo y Medios Digitales (Toulouse Lautrec). 2 años de experiencia en redacción de contenido digital y locución.

Lo más visto

  1. Resultados Examen de Admisión UNCP 2026-I HOY, 15 de marzo: LINK para ver lista de ingresantes y puntajes

  2. Resultados UNSA Examen Ordinario II Fase 2026: revisa puntajes y lista de ingresantes HOY, 15 de marzo

  3. Resultados examen de admisión San Marcos 2026-II HOY, 15 de marzo: revisa AQUÍ los puntajes y si alcanzaste vacante

