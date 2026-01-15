Solo de esta forma 100% legal podrás GANAR 1500 'Pavos' o V-Bucks jugando al Fortnite

Fortnite es uno de los videojuegos estilo Battle Royale más populares de los últimos años. Según Epic Games, existen 350 millones de cuentas registradas y con más de 110 millones de jugadores activos mensuales en 2025.

El éxito de Fortnite no solo son los eventos especiales de los finales de Temporada, sino las Skins y accesorios que se ofrecen en el juego. Si bien Fortnite es Free to play, significa que no tienes que pagar por jugar, sí deberás desembolsar dinero si es que quieres obtener estos atuendos especiales.

Los 'Pavos' o V-Bucks son la 'moneda oficial' de Fortnite y para obtenerlas deberás desembolsar dinero real, ya sean soles, dólares, euros o wones. Sin embargo, existe un 'TRUCO' que te permitirá ganar V-Bucks y asegurarte siempre tener el PASE de BATALLA, el cual te garantiza tener Skins GRATIS.

Fortnite tiene un PASE de BATALLA en el que podrás GANAR recompensas al subir de nivel. Si es que logras subir al nivel 150, podrás recibir 1500 pavos en total. Lo único que deberás hacer es comprar 1000 V-Bucks por 27 soles, unos 9 dólares y luego de ello jugar toda la temporada para recuperar tu inversión y seguir adelante.

El Pase de Batalla de Fortnite. Foto: captura.

Esto significa que el PASE DE BATALLA te sale prácticamente GRATIS y te aseguras de poder comprar el siguiente, el cual solo te costará 900 V-Bucks. Este es el precio oficial que Epic Games ha establecido para cada temporada en Fortnite.

Sin embargo, esto no es todo, ya que Epic Games también ha implementado el Club de Fortnite, el cual tiene un precio de 12 dólares o 40 soles. Al comprarlo tendrás el PASE de BATALLA incluido y 1000 V-Bucks. Te recomendamos comprar esta Membresía una sola vez y luego jugar para tener las recompensas GRATIS.