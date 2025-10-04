Free Fire: esta es la SENSIBILIDAD ideal para dar todo rojo y subir de nivel rápido en el Battle Royale

0
¿Quieres mejorar tu puntería y hacer puros 'Headshots'? Con esta configuración de Free Fire podrás disparar como un experto y subir de nivel hasta Heroico.

Para dar todo rojo en el Free Fire, deberás mejorar la SENSIBILIDAD y así podrás hacer puros 'Headshots'.
Con más de 80 millones de usuarios únicos por mes, Free Fire se ha convertido en uno de los videojuegos Battle Royale más populares, pero también uno de los más competitivos, por lo que si quieres ganar experiencia deberás demostrar ser más hábil y hacer puros 'Headshots'.

¿Qué son los 'Headshots'? Estos son los famosos disparos a la cabeza. Al hacer estos tiros de gran precisión, el marcador se tornará de color rojo y bajarás más de 100 puntos. De esta forma puedes obtener más experiencia en Free Fire en menor tiempo, ya que eliminas al rival en solo dos tiros.

Para lograr dar todo rojo o hacer puros Headshots en Free Fire, entonces deberás configurar de forma adecuada la SENSIBILIDAD de disparo en el juego. Conoce cuál es la sensibilidad recomendada para dar más rojo. Esta te servirá para la mayoría de dispositivos Android.

  • General 95 – 100
  • Punto Rojo (Red Dot) 90 – 100
  • 2X Scope 85 – 95
  • 4X Scope 75 – 85
  • Mira AWM 50 – 60
  • Cámara Libre 90 – 100

¿Qué más puedo hacer para dar 'todo rojo' en Free Fire?

Usa HUD de dos dedos o tres dedos, con el botón de disparo ligeramente grande y cerca del pulgar para poder arrastrarlo hacia arriba rápido.

Para disparar todo rojo en Free Fire, el truco es disparar agachándote y levantándote (crouch + drag) o pegar saltos cortos + drag hacia arriba. Si usas DPI alto (por ejemplo 600 a 800 DPI en Android), estos valores se potencian aún más, pero debes practicar.

Recuerda que la mejor estrategia para ganar tus partidas en Free Fire es la práctica, por lo que te aconsejamos mejorar en tu rendimiento para así poder tener mejor resultado. ¡Mucha suerte en tus partidas!

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

