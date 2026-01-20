Fortnite: el truco definitivo para subir hasta el nivel 200 y obtener los 1500 V-Bucks del PASE de BATALLA

Según el último reporte de Epic Games, actualmente existen más de 110 millones de jugadores quienes mensualmente ingresan al Fortnite para jugar algunas partidas en este famoso Battle Royale.

Actualmente, en Fortnite se está desarrollando el 'Capítulo 7: Pacific Break', temporada en la que podrás obtener diferentes skins, armas y mascotas si es que tienes el PASE DE BATALLA, el cual cuesta 900 pavos o V-Bucks.

Si bien el PASE DE BATALLA cuesta dinero real, este te ofrece una serie de Skins, estelas de luz, estandartes, grafitis y hasta 1500 pavos. Sin embargo, para obtener todas las mejoras GRATUITAS deberás jugar a Fortnite y subir de nivel hasta alcanzar el level 200.

Para ganar experiencia en Fortnite solo deberás jugar partidas y eliminar la mayor cantidad de rivales que aparezcan. Sin embargo, ¿qué pasa si no tengo habilidad en el juego o no jugo mucho y no quiero perderme las recompensas del PASE de BATALLA? Pues bien, en ese caso hoy te revelamos cómo ganar mucha experiencia sin siquiera jugar.

La mejor forma de ganar experiencia sin jugar al Fortnite, es buscar 'Salas de creadores', los cuales te regalen experiencia mientras realizas tareas simples.

Por si no lo sabes, muchos jugadores de Fortnite crean salas especiales en las que otros gamers pueden recibir experiencia, ya sea por correr, saltar o incluso deslizarte. De esta forma puedes permanecer en estas salas especiales y ganar miles y miles de puntos en solo horas.

Una sala de Fortnite para ganar experiencia. Foto: captura.

Para ingresar a estas SALAS especiales, solo basta con ingresar a Fortnite y en el lobby deberás ubicarte en la parte baja. Puedes ingresar códigos para encontrar las mejores salas o simplemente hacer una búsqueda entre las que están en tendencia.

Una vez dentro, podrás ganar experiencia todo el tiempo que sea necesario. De esta manera podrás alcanzar el nivel 200 en poco tiempo. Te dejamos un ejemplo para que puedas deslizarte y ganar experiencia en pocas horas.