0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

¿Es posible ganar dinero real jugando Free Fire? La verdad que debes saber

Sí, podrás ganar soles, dólares o euros solo con jugar Free Fire, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos. Conoce todos los detalles.

Daniel Robles
Aunque no lo creas, sí puedes generar ingresos solo jugando al Free Fire. ¿Cómo se logra? Aquí las claves para lograrlo en poco tiempo.
Aunque no lo creas, sí puedes generar ingresos solo jugando al Free Fire. ¿Cómo se logra? Aquí las claves para lograrlo en poco tiempo. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

Según el último reporte de Garena, hasta diciembre del 2025, Free Fire tiene más de 89 millones de jugadores activos al mes. Sin embargo, pese a la gran cantidad de seguidores, aún existen muchos trucos que la mayoría desconoce.

¿Te gusta jugar al Free Fire y quieres ganar dinero por ello? Aunque no lo creas, existe más de una forma de generar un ingreso de dinero real, solo con jugar al famoso Battle Royale.

Canjea los códigos de Free Fire del 5 al 7 de diciembre.

PUEDES VER: Códigos Free Fire del 5 al 7 de diciembre: canjea totalmente gratis diamantes y skins

Si bien Garena no ofrece una opción o programa para darte dinero por jugar al Free Fire, lo cierto es que existe muchas formas e generar ingresos. Uno de ellos es unirte a plataformas de torneos como Gamersfy o WINNDER.

Los creadores de contenido en YouTube, TikTok y Kick pueden generar ingresos monetizando los videos de Gameplays de Free Fire o mediante las donaciones que los espectadores hacen a los usuarios. Los influencers recurren a esta modalidad para facturar.

Sin embargo, esto no es todo, ya que también podrías usar apps de sorteos como GAMEE que pagan por jugar y ver anuncios, cobrando por PayPal. Como podrás ver existe muchas formas de ganar dinero real con el aplicativo. Recuerda que la clave es la habilidad, constancia y elegir el método adecuado, ya sea competitivo o de creación de contenido.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Cómo obtener la mano roja en Poppy Playtime con un truco simple

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Esports

Estados Unidos

Fútbol Peruano