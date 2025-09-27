Universitario vence a Cusco FC y se acerca al 'Tri': mira los divertidos memes tras triunfo por el Clausura

El elenco crema se mantiene en el primer lugar con la victoria de 3-2 ante Cusco FC en el Monumental y las redes sociales estallan con los mejores memes.

Revisa los mejores memes que dejó la victoria de Universitario de Deportes ante Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

La magia de Jorge Fossati se vuelve meme tras victoria del cuadro merengue en el Monumental. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

Álex Valera se convierte en meme luego de anotar doblete a Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

Jean Ferrari se viraliza ante triunfo de Universitario de Deportes por la fecha 11 del Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

Hinchas de la 'U' celebran esta reciente victoria de su equipo por el Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

Streamer 'La Cobra' es meme por el último triunfo del elenco crema. | Composición: Líbero/ Redes Sociales

