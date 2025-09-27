- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario vs Cusco
- Alianza Lima
- Atlético Nacional vs Millonarios
- Def. Justicia vs Boca
- Atlético vs Real Madrid
- Retiro AFP
0
Universitario vence a Cusco FC y se acerca al 'Tri': mira los divertidos memes tras triunfo por el Clausura
El elenco crema se mantiene en el primer lugar con la victoria de 3-2 ante Cusco FC en el Monumental y las redes sociales estallan con los mejores memes.
1 de 7
2 de 7
Revisa los mejores memes que dejó la victoria de Universitario de Deportes ante Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Revisa los mejores memes que dejó la victoria de Universitario de Deportes ante Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
3 de 7
La magia de Jorge Fossati se vuelve meme tras victoria del cuadro merengue en el Monumental. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
La magia de Jorge Fossati se vuelve meme tras victoria del cuadro merengue en el Monumental. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
4 de 7
Álex Valera se convierte en meme luego de anotar doblete a Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Álex Valera se convierte en meme luego de anotar doblete a Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
5 de 7
Jean Ferrari se viraliza ante triunfo de Universitario de Deportes por la fecha 11 del Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Jean Ferrari se viraliza ante triunfo de Universitario de Deportes por la fecha 11 del Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
6 de 7
Hinchas de la 'U' celebran esta reciente victoria de su equipo por el Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Hinchas de la 'U' celebran esta reciente victoria de su equipo por el Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
7 de 7
Streamer 'La Cobra' es meme por el último triunfo del elenco crema. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Streamer 'La Cobra' es meme por el último triunfo del elenco crema. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Universitario se impone en la Liga 1 con este importante resultado ante Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Universitario se impone en la Liga 1 con este importante resultado ante Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
COMPARTIRSiguenos en Google News
Lo más visto
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
Comprar
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
Comprar
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
Comprar
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
Comprar
PRECIOS/ 19.50