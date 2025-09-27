0
LO ÚLTIMO
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Universitario vs Cusco FC por el Clausura

Universitario vence a Cusco FC y se acerca al 'Tri': mira los divertidos memes tras triunfo por el Clausura

El elenco crema se mantiene en el primer lugar con la victoria de 3-2 ante Cusco FC en el Monumental y las redes sociales estallan con los mejores memes.

Redacción Líbero Tendencias
1 de 7
Revisa los mejores memes que dejó la victoria de Universitario de Deportes ante Cusco FC.
Revisa los mejores memes que dejó la victoria de Universitario de Deportes ante Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Revisa los mejores memes que dejó la victoria de Universitario de Deportes ante Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
2 de 7
La magia de Jorge Fossati se vuelve meme tras victoria del cuadro merengue en el Monumental.
La magia de Jorge Fossati se vuelve meme tras victoria del cuadro merengue en el Monumental. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
La magia de Jorge Fossati se vuelve meme tras victoria del cuadro merengue en el Monumental. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
3 de 7
Álex Valera se convierte en meme luego de anotar doblete a Cusco FC.
Álex Valera se convierte en meme luego de anotar doblete a Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Álex Valera se convierte en meme luego de anotar doblete a Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
4 de 7
Jean Ferrari se viraliza ante triunfo de Universitario de Deportes por la fecha 11 del Clausura.
Jean Ferrari se viraliza ante triunfo de Universitario de Deportes por la fecha 11 del Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Jean Ferrari se viraliza ante triunfo de Universitario de Deportes por la fecha 11 del Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
5 de 7
Hinchas de la 'U' celebran esta reciente victoria de su equipo por el Clausura.
Hinchas de la 'U' celebran esta reciente victoria de su equipo por el Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Hinchas de la 'U' celebran esta reciente victoria de su equipo por el Clausura. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
6 de 7
Streamer 'La Cobra' es meme por el último triunfo del elenco crema.
Streamer 'La Cobra' es meme por el último triunfo del elenco crema. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Streamer 'La Cobra' es meme por el último triunfo del elenco crema. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
7 de 7
Universitario se impone en la Liga 1 con este importante resultado ante Cusco FC.
Universitario se impone en la Liga 1 con este importante resultado ante Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
Universitario se impone en la Liga 1 con este importante resultado ante Cusco FC. | Composición: Líbero/ Redes Sociales
COMPARTIR
Lo más visto

  1. RESULTADOS Lotería de Boyacá EN VIVO HOY, sábado 27 de septiembre: estadísticas del PREMIO MAYOR y números ganadores

  2. Sinuano Día y Noche EN VIVO de HOY, sábado 27 de septiembre: resultados y números ganadores

  3. Horóscopo de HOY, sábado 27 de septiembre: predicciones de Josie Diez Canseco

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano