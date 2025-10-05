¡Insólito! Cortan transmisión del Alianza Lima vs Alianza UDH para pasar Segunda de Argentina

Alianza Lima estaba afrontando su partido ante Alianza Universidad en Huánuco por la señal de L1 MAX por DIRECTV. Sin embargo, sobre los 65 minutos la transmisión se cayó de manera inesperada para poner imágenes de la antesala a un partido de la Segunda División de Argentina que tiene de protagonista a Temperley.

El audio de la transmisión seguía comentando todo lo que acontecía en el partido entre Alianza Lima vs Alianza UDH, pero las imágenes mostraron por varios segundos algunas tomas de lo que iba a ser el partido de Temperley que tiene a un exblanquiazul como Adrián Arregui.

Partido de Temperley en pleno Alianza Lima vs Alianza Universidad por L1 MAX.

Este torneo es la Primera Nacional, que viene a ser la segunda categoría de fútbol profesional en Argentina. Se vieron tomas de la antesala a este encuentro que generó impacto en la audiencia peruana. Conforme pasó el tiempo, la señal de L1 MAX retomó las imágenes del partido de Alianza Lima para calma de los aficionados.

Transmisión de Segunda de Argentina en L1 MAX.

Queda claro que fue un hecho insólito en la transmisión de L1 MAX, ya que millones de aficionados están pendientes de lo que ocurre con el conjunto blanquiazul en esta recta final del Torneo Clausura 2025.