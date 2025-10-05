0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Alianza UDH por Liga 1

¡Insólito! Cortan transmisión del Alianza Lima vs Alianza UDH para pasar Segunda de Argentina

En medio del partido de Liga 1 entre Alianza Lima vs Alianza Universidad, la transmisión cortó las imágenes para sintonizar un cotejo de Temperley de la Segunda División de Argentina.

Diego Medina
Cortan transmisión de Alianza Lima para ver Segunda de Argentina.
Cortan transmisión de Alianza Lima para ver Segunda de Argentina. | Foto: L1 MAX
COMPARTIR

Alianza Lima estaba afrontando su partido ante Alianza Universidad en Huánuco por la señal de L1 MAX por DIRECTV. Sin embargo, sobre los 65 minutos la transmisión se cayó de manera inesperada para poner imágenes de la antesala a un partido de la Segunda División de Argentina que tiene de protagonista a Temperley.

Yorleys Mena sorprendió a Alianza Lima y anotó el 2-1 a favor de Alianza UDH

PUEDES VER: Yorleys Mena sorprendió a Alianza Lima y anotó el 2-1 a favor de Alianza UDH - VIDEO

El audio de la transmisión seguía comentando todo lo que acontecía en el partido entre Alianza Lima vs Alianza UDH, pero las imágenes mostraron por varios segundos algunas tomas de lo que iba a ser el partido de Temperley que tiene a un exblanquiazul como Adrián Arregui.

Alianza Lima

Partido de Temperley en pleno Alianza Lima vs Alianza Universidad por L1 MAX.

Este torneo es la Primera Nacional, que viene a ser la segunda categoría de fútbol profesional en Argentina. Se vieron tomas de la antesala a este encuentro que generó impacto en la audiencia peruana. Conforme pasó el tiempo, la señal de L1 MAX retomó las imágenes del partido de Alianza Lima para calma de los aficionados.

Alianza Lima, L1 MAX

Transmisión de Segunda de Argentina en L1 MAX.

Queda claro que fue un hecho insólito en la transmisión de L1 MAX, ya que millones de aficionados están pendientes de lo que ocurre con el conjunto blanquiazul en esta recta final del Torneo Clausura 2025.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO vía Liga 1 MAX por Torneo Clausura 2025

  2. Hernán Barcos fue expulsado tras agresión a Fuentes y deja a Alianza Lima con 10 hombres

  3. Alianza Lima ganó 5-1 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano