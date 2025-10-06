Alianza Lima tomó severa medida tras expulsión de Hernán Barcos en el Clausura: "Sin excepción..."

Alianza Lima volvió a caer en el Torneo Clausura y esta vez a manos de Alianza Universidad de Huánuco. Uno de los hechos más comentados fue la expulsión de Hernán Barcos, que complicó el panorama de los blanquiazules en busca de un triunfo para seguir en la pelea del certamen de Liga 1.

Alianza Lima tomó firme medida tras derrota

LÍBERO pudo conocer que hoy, lunes 6 de octubre, los altos mandos de Alianza Lima se reunirán para evaluar un aspecto clave en benificio del club: contratos de jugadores para el 2026. Según pudo informar el periodista Manuel Gonzalo, la idea es reducir el promedio de edad de la actual plantilla blanquiazul, por lo que el foco está en los futbolistas veteranos como Hernán Barcos y Paolo Guerrero.

Se evalúa renovación de Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza Lima.

Sin embargo, hay posturas divididas para evaluar este aspecto de cara al próximo año en la Liga 1. Y es que se evalúa seriamente si se optará por renovar al 'Depredador' y el 'Pirata', por lo que aún pactarán más reuniones en busca de llegar a un buen puerto.

"Información de Alianza Lima: Está semana se analizará la permanencia de varios jugadores para el 2026. El promedio de edad se bajará en todas las líneas sin excepción de nombres y hay una disyuntiva entre las renovaciones de Paolo Guerrero y Hernán Barcos", manifestó Manuel Gonzalo de Líbero.

Hernán Barcos fue expulsado en Alianza Lima

Sobre la segunda parte del partido entre Alianza Lima vs Alianza Universidad, Hernán Barcos fue expulsado por dura entrada a Fuentes. El árbitro le mostró la tarjeta roja directa y eso enfureció al 'Pirata' antes de dejar el campo. Ahora, se espera el reporte arbitral para ver qué sanción afrontará el actual atacante de los blanquiazules.