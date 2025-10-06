Mr. Peet reprocha actitud de Hernán Barcos por roja que perjudicó a Alianza: "Se va bien expulsado"

Hernán Barcos es uno de los futbolistas referentes de Alianza Lima y desde que llegó al club de La Victoria siempre ha demostrado su compromiso; sin embargo, su reciente expulsión hizo que los blanquiazules se lleven una amarga derrota de Huánuco. La diferencia de puntos con el líder, Universitario de Deportes, es cada vez más grande.

La expulsión de Hernán Barcos a los 56 minutos del segundo tiempo dejó comprometido a Alianza Lima y a pesar de las modificaciones que hizo Néstor Gorosito, no pudieron revertir el resultado final. Mr. Peet habló sobre lo ocurrido asegurando que el mal momento del club viene por un problema interno y que esto ha afectado el rendimiento de los futbolistas.

Mr. Peet habla sobre la expulsión de Barcos

"Me llama la atención que el partido haya terminado devorándose emocionalmente a Barcos. No puede caer en la provocación de Fuentes, te va a provocar, te va a chocar, esa es la característica de Fuentes. Barcos se va bien expulsado, cayó en el juego de Fuentes. Es su tercera expulsión, en cinco años es su tercera expulsión", sostuvo.

Asimismo, para Mr. Peet, lo ocurrido en Huánuco es una clara muestra de que Alianza Lima está mal internamente y esto afecta en los futbolístico. "(La expulsión) Te habla de que las cosas no están bien en Alianza. Si Barcos es el tipo que tranquiliza al equipo, que aporta experiencia, ya pierde los papeles, es que algo pasa en Alianza", agregó.

Las expulsiones en Alianza Lima vienen afectando fuertemente a los resultados del club. Luego de lo ocurrido con Carlos Zambrano, quien vio la roja en la Copa Sudamericana en un duelo crucial y luego en el Torneo Clausura ante Cienciano, ahora se suma Hernán Barcos.

Mensaje de Barcos tras derrota en Huánuco

Al término del partido contra Alianza Universidad, Hernán Barcos habló sobre el resultado, pero también no dudó en resaltar el problema que se vive en el fútbol peruano.

"No voy a hablar del arbitraje, creo que el resultado somos responsables nosotros, tenemos que trabajar más. Lo que sí me da mucha pena por el hincha peruano, por el peruano en sí, es para donde está yendo el fútbol peruano, los líderes que tenemos son difíciles, así que me da mucha pena por la gente, la hinchada porque son muy pasionales, el hincha va y acompaña y tiene que ver cosas que no son buenas", señaló.

