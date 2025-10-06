Mr. Peet lanza nuevo trazado de líneas tras polémico gol anulado a Alianza Lima: "Siempre..."

Alianza Lima no logró celebrar en Huánuco tras caer 2-1 ante Alianza Universidad. Una de las polémicas que se dio en el terreno de juego fue el gol anulado a Eryc Castillo, lo que pudo significar la remontada de los blanquiazules en condición de visita. Sin embargo, el VAR trazó unas líneas que generó todo tipo de reacción en los aficionados.

Ante este panorama, Mr. Peet no se quedó callado y dejó en claro que hay ciertas dudas por las líneas que mostraron en la transmisión en vivo. Y es que no hay similitud en las líneas con lo que se ve en el campo, por lo que él mismo hizo su propio trazado para compartirlo con su audiencia.

Si bien no esclarece si hay una posición adelantada de Eryc Castillo, lo cierto es que el ángulo que se mostró en la transmisión no son perfectas para concluir una fuera de juego que anuló el gol de Alianza Lima ante Alianza Universidad.

"Miren, igual yo he hecho un trazado siguiendo el corte del campo, no queda claro. Ahí yo hago el trazado siguiendo el corte. Igual no te da una visión. Lo que yo digo es el trazado que se hace. No estoy asegurando absolutamente nada. Simplemente siempre te deja dudas la línea, el trazado, el ángulo…", manifestó Mr. Peet.

(VIDEO: Madrugol)

Hernán Barcos no quiso hablar del arbitraje

El delantero de Alianza Lima no calló tras su llegada a la capital y se refirió a lo que se vive hoy en día en el fútbol peruano.

"No voy a hablar del arbitraje, creo que el resultado somos responsables nosotros, tenemos que trabajar más. Lo que sí me da mucha pena por el hincha peruano, por el peruano en sí, es para donde está yendo el fútbol peruano, los líderes que tenemos son difíciles, así que me da mucha pena por la gente, la hinchada porque son muy pasionales, el hincha va y acompaña y tiene que ver cosas que no son buenas", manifestó.