0

La rompió en Universitario y ahora puede ganar la Copa Libertadores 2025 con histórico club

En Universitario destacó, ahora está haciendo una gran campaña en la Copa Libertadores y puede ganarla. En redes, los hinchas cremas piden su regreso.

Jesús Yupanqui
Brilló en Universitario y ahora puede ganar la Copa Libertadores 2025
Brilló en Universitario y ahora puede ganar la Copa Libertadores 2025 | FOTO: Universitario
COMPARTIR

La vida de un futbolista tiene altas y bajas. Angie Salazar llegó a Universitario para disputar la Copa Libertadores Femenina (en el 2023), a pesar de la campaña que realizaron las 'Leonas' en el torneo continental, la central colombiana cumplió una gran labor y los hinchas pidieron su contratación.

Copa Libertadores 2026 tiene a sus primeros clasificados.

PUEDES VER: Confirman los primeros clasificados a la Copa Libertadores 2026: ¿Quiénes de Perú?

La directiva hizo eco a los pedidos de los hinchas y para la temporada 2024 anunció por todo lo alto la renovación de Angie Salazar. A pesar de las expectativas por su participación con las 'Leonas' una complicada lesión no le permitió brillar.

Para la presente temporada, la defensora se convirtió en el flamante fichaje de Deportivo Cali. Con las 'Caleñas', Angie encontró regularidad y es una de las figuras del equipo. Como campeonas de la Liga de Colombia, están compitiendo en la presente edición de la Copa Libertadores Femenina.

"Todo es esfuerzo. Venir de una lesión de ligamento cruzado, estar un año por fuera, solo tener tres meses de fútbol en Perú y luego llegar a un equipo competitivo, sabía que debía esforzarme el doble para ser titular. Gracias a Dios, al trabajo, a la recuperación y al profe por la confianza, se pudo dar. Qué mayor alegría que alzar el primer título", expresó Salazar tras ganar la Liga de Colombia.

Angie Salazar

Angie Salazar con la camiseta de Universitario

Angie Salazar es figura en la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali se encuentra en el Grupo D con Libertad, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay. Inició su camino en el torneo empatando 1-1 con el conjunto ecuatoriano. Angie Salazar anotó el tanto para el cuadro colombiano. En la segunda fecha, lograron un resultado que los motiva a seguir soñando con la Copa Libertadores Femenina.

En un vibrante partido, Deportivo Cali derrotó 1-0 a Nacional. Angie Salazar fue una de las figuras del compromiso. Gracias a este triunfo, el conjunto de la ex crema son líderes del grupo con cuatro puntos y están a un paso de clasificar a la siguiente fase del campeonato.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 8 de octubre: programación y dónde ver fútbol online

  2. Kevin Serna enfático sobre posibilidad de jugar en la selección peruana: "Siempre estaban..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano