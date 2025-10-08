La rompió en Universitario y ahora puede ganar la Copa Libertadores 2025 con histórico club

La vida de un futbolista tiene altas y bajas. Angie Salazar llegó a Universitario para disputar la Copa Libertadores Femenina (en el 2023), a pesar de la campaña que realizaron las 'Leonas' en el torneo continental, la central colombiana cumplió una gran labor y los hinchas pidieron su contratación.

La directiva hizo eco a los pedidos de los hinchas y para la temporada 2024 anunció por todo lo alto la renovación de Angie Salazar. A pesar de las expectativas por su participación con las 'Leonas' una complicada lesión no le permitió brillar.

Para la presente temporada, la defensora se convirtió en el flamante fichaje de Deportivo Cali. Con las 'Caleñas', Angie encontró regularidad y es una de las figuras del equipo. Como campeonas de la Liga de Colombia, están compitiendo en la presente edición de la Copa Libertadores Femenina.

"Todo es esfuerzo. Venir de una lesión de ligamento cruzado, estar un año por fuera, solo tener tres meses de fútbol en Perú y luego llegar a un equipo competitivo, sabía que debía esforzarme el doble para ser titular. Gracias a Dios, al trabajo, a la recuperación y al profe por la confianza, se pudo dar. Qué mayor alegría que alzar el primer título", expresó Salazar tras ganar la Liga de Colombia.

Angie Salazar con la camiseta de Universitario

Angie Salazar es figura en la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali se encuentra en el Grupo D con Libertad, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay. Inició su camino en el torneo empatando 1-1 con el conjunto ecuatoriano. Angie Salazar anotó el tanto para el cuadro colombiano. En la segunda fecha, lograron un resultado que los motiva a seguir soñando con la Copa Libertadores Femenina.

En un vibrante partido, Deportivo Cali derrotó 1-0 a Nacional. Angie Salazar fue una de las figuras del compromiso. Gracias a este triunfo, el conjunto de la ex crema son líderes del grupo con cuatro puntos y están a un paso de clasificar a la siguiente fase del campeonato.