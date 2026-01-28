Figura de la selección peruana podría dejar la Liga 1 para jugar en la MLS: "Interesa"

Uno de los jugadores que estaba muy cerca de dejar la Liga 1 para irse a jugar al extranjero es César Inga. El polifuncional de Universitario se iba a jugar a Kansas City de la MLS, pero de último momento se cayó su fichaje. Ahora un nuevo jugador, también de la selección peruana, podría despedirse de su equipo para viajar a Estados Unidos.

Estamos hablando de Matías Lazo, defensa y actual futbolista de Melgar. Alonso El Inca, periodista que cubre peruanos en Estados Unidos, reveló la noticia. Si bien no se ha revelado el club, debe ser uno con gran poderío económico porque el peruano es uno de los mejores cotizados de la Liga 1 y aún mantiene contrato con el equipo arequipeño.

Matías Lazo podría jugar en la MLS en este 2026 | Alonso El Inca

¿Matías Lazo rumbo a la MLS?

El futbolista de 22 años es una de las próximas figuras de Perú, ya lo vimos en los últimos amistosos que dirigió Manuel Barreto en Chile y Rusia. Dar el salto al extranjero le daría la oportunidad de potenciar su nivel y quizás así dar el salto a Europa. No solo se desempeña como defensa central, también puede jugar como central.

Según Transfermarkt, Matías Lazo tiene un valor que ronda los 1,2 millones de euros y tiene contrato con Melgar hasta fines del 2028. El club arequipeño buscaría venderlo por un precio igual o mayor para obtener ganancias, además no se descarta que se queden con un porcentaje del pase del jugador.

Veremos como toma esta noticia Juan Reynoso, actual DT de Melgar, ya que es uno de sus 'fijos' en el once titular. A Matías Lazo se le hará más fácil salir del club si cuenta con claúsula de salida o de rescisión ante una oferta del extranjero.