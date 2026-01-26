- Hoy:
La Liga 1 es más fuerte que la MLS: ¿a qué otras ligas supera el fútbol peruano?
La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol reveló la clasificación de las 10 mejores ligas del mundo. Revisa la posición de la Liga 1 y otros países.
De manera anual, la IFFHS (Federation of Football History and Statistics) publica la lista de las mejores competiciones nacionales a nivel mundial. Este año, la Liga 1 de Perú sorprendió al superar a diversos países y entre ellos está Estados Unidos con la Major League Soccer (MLS).
La información compartida por la IFFHS se basa en las estadísticas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2025 y la conforman un total de 100 ligas. La Liga 1 está representada por la Conmebol, al igual que otros países.
Posición de la Liga 1 en el ranking de la IFFHS
Las primeras 10 posiciones en este ranking de la IFFHS han cambiado y para esta edición se tiene en primer lugar a la Premier League (Inglaterra), seguido por LaLiga EA Sports (España), Serie A Betano (Brasil), Serie A (Italia), Bundesliga (Alemania), Ligue 1 (Francia), Primeira Liga (Portugal), Liga Profesional de Fútbol (Argentina), Eredivisie (Países Bajos) y Primera A (Colombia).
La Liga 1 de Perú se ubica en la posición 34 tras haber estado en la ubicación número 42 y solamente supera a las ligas de Bolivia y Venezuela en Sudamérica, además de la MLS en Norteamérica, así como la hondureña, nigeriana, entre otros. Puedes revisar el link oficial.
Liga 1 de Perú sube posiciones en el ranking de la IFFHS.
La Liga 1 2026 se juega con un total de 18 equipos en un formato de todos contra todos. La clasificación en el ranking de la IFFHS se basa en la participación y rendimiento de equipos en competiciones nacionales e internacionales durante toda la temporada.
