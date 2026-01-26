Canal de señal abierta cerca de transmitir partidos de la Liga 1 2026: "Se está conversando"

Tras varias semanas de pausa, fichajes y salidas de jugadores, el fútbol peruano volverá a la acción. Se supo que los partidos de la Liga 1 serán transmitidos por la señal de Movistar, pero también estaría cerca de llegar a un importante canal. ¿Qué se sabe al respecto? Conoce toda la información.

Canal de señal abierta transmitiría partidos de la Liga 1 2026

Durante el programa 'SATÉLITE+', el comentarista deportivo Diego Rebagliati sostuvo que existen conversaciones para concretar la transmisión de la Liga 1 a través de un canal de señal abierta. Esto se debe a raíz de la gran acogida que tuvo la transmisión de TV Perú en la Noche Crema 2026.

"Hay algunos partidos que se están conversando para que se pueda transmitir por señal abierta. Le fue bien al canal 7 con la transmisión del partido de la 'U'", sostuvo Rebagliati sobre la posibilidad que la emisión de los partidos.

Partidos de la Liga 1 podría transmitirse en TV Perú.

¿La Liga 1 se verá por Movistar?

Rebagliati sostuvo que los partidos de la Liga 1 se emitirá por la señal de Movistar. "Se verá todo el campeonato", indicó. Además, destacó que el canal 14 será el escogido para realizar la transmisión de L1 MAX.

Es importante recordar que para disfrutar de todas las fechas del torneo nacional se debe contar con una suscripción. "Te diría que al 99.5% a partir de la primera fecha se va a ver el campeonato en Movistar. Será un canal más de la parrilla, será en el 14, dónde estaba GOLPERÚ. Hay un acuerdo cerrado de las partes. Me dijeron al 99.5% para todos los que tienen Movistar, no se quiten Movistar porque se verá todo el campeonato", explicó.