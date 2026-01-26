0

Canal de señal abierta cerca de transmitir partidos de la Liga 1 2026: "Se está conversando"

La Liga 1 2026 está a poco de empezar y el comentarista deportivo Diego Rebagliati señaló que los partidos podrían ser transmitidos en señal abierta.

Jasmin Huaman
Importante canal de señal abierta transmitirá partidos de la Liga 1 2026.
Importante canal de señal abierta transmitirá partidos de la Liga 1 2026. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Tras varias semanas de pausa, fichajes y salidas de jugadores, el fútbol peruano volverá a la acción. Se supo que los partidos de la Liga 1 serán transmitidos por la señal de Movistar, pero también estaría cerca de llegar a un importante canal. ¿Qué se sabe al respecto? Conoce toda la información.

Administrador de Alianza dio firme mensaje sobre el caso de Zambrano, Peña y Trauco

PUEDES VER: Administrador de Alianza habló firme sobre el caso de Zambrano, Peña y Trauco: "Somos..."

Canal de señal abierta transmitiría partidos de la Liga 1 2026

Durante el programa 'SATÉLITE+', el comentarista deportivo Diego Rebagliati sostuvo que existen conversaciones para concretar la transmisión de la Liga 1 a través de un canal de señal abierta. Esto se debe a raíz de la gran acogida que tuvo la transmisión de TV Perú en la Noche Crema 2026.

"Hay algunos partidos que se están conversando para que se pueda transmitir por señal abierta. Le fue bien al canal 7 con la transmisión del partido de la 'U'", sostuvo Rebagliati sobre la posibilidad que la emisión de los partidos.

TV Perú Liga 1

Partidos de la Liga 1 podría transmitirse en TV Perú.

¿La Liga 1 se verá por Movistar?

Rebagliati sostuvo que los partidos de la Liga 1 se emitirá por la señal de Movistar. "Se verá todo el campeonato", indicó. Además, destacó que el canal 14 será el escogido para realizar la transmisión de L1 MAX.

Es importante recordar que para disfrutar de todas las fechas del torneo nacional se debe contar con una suscripción. "Te diría que al 99.5% a partir de la primera fecha se va a ver el campeonato en Movistar. Será un canal más de la parrilla, será en el 14, dónde estaba GOLPERÚ. Hay un acuerdo cerrado de las partes. Me dijeron al 99.5% para todos los que tienen Movistar, no se quiten Movistar porque se verá todo el campeonato", explicó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Revelan que Alianza Lima separó indefinidamente a Pedro Aquino por presunta indisciplina

  2. Butters asegura que Pedro Aquino participó de la indisciplina junto a Zambrano, Peña y Trauco

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano