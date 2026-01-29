La condición que puso Mano Menezes a la FPF para dirigir a la selección peruana: "Fue una..."

La selección peruana llegó a un acuerdo para que Mano Menezes asuma la dirección técnica de la selección peruana; sin embargo, para que esto se concrete, el técnico brasileño puso una condición a Jean Ferrari, Director General de la Federación Peruana de Fútbol. Aquí te contamos los detalles.

La condición decisiva que Mano Menezes exigió a la FPF para dirigir a la selección peruana

Gustavo Peralta informó en su programa 'Campeonísimos' que Menezes exigió que Thiago Kosloski asuma la Sub-20 de Perú para aceptar la propuesta de ser técnico de la selección peruana.

"Fue una condición que su asistente asumiera la dirección técnica de la sub-20 de Perú", mencionó el comunicador a través de su programa en YouTube.

Mano Menezes tiene como asistente técnico y entrenador de la Sub-20 de la selección peruana a Thiago Kosloski.

Todo parece indicar que Jean Ferrari aceptó que el brasileño Kosloski asuma la categoría Sub-20 de la Bicolor, ya que también fue anunciado dentro del comando técnico de Mano Menezes.

Thiago Kosloski será el técnico de la Sub-20 de la Selección peruana

Según confirmó Gustavo Peralta, Thiago Kosloski asumirá la división Sub-20 de la selección peruana, lo que indica que Menezes desea tener el control total de los futbolistas que podrán nutrir al equipo mayor.

Además, tendrá en su también asistente técnico información de primera mano sobre los futbolistas menores que destacan y podrían ser considerados parte de la selección absoluta de Perú.

¿Quién es Thiago Kosloski?

Kosloski ha tenido una gran trayectoria como entrenador de divisiones menores, tanto en Brasil como a nivel de clubes, siendo técnico principal."

Thiago Kosloski logró ganar el título del Sudamericano Sub-20 y la medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2023 como asistente técnico de la Selección brasileña.

Asumió también ser entrenador principal de Coritiba de Brasil y a Vitoria Guimaraes de Portugal. Además, ha sido asistente técnico de Ramón Díaz cuando colaboraba en Vasco da Gama.