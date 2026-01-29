El día que Marcelo renunció al Fluminense tras pelearse en cancha con Mano Menezes

Mano Menezes es oficialmente el nuevo DT de la selección peruana rumbo a las Eliminatorias rumbo al mundial del 2030. El brasileño ya fue presentado y muchos hinchas peruanos están investigando sobre él, para conocer su trayectoria y sus logros más importantes. Todo esto sin saber que se encontrarían con un episodio que vivió con un excrack del Real Madrid.

Todo esto sucedió en noviembre del 2024, durante un partido ante Gremio cuando era DT de Fluminense. Mano Menezes dio la orden para que Marcelo entre al campo, pero el ex Real Madrid dijo algo que lo enfureció rápidamente y hasta lo terminó empujando. Esto ocasionó que cancelara su ingreso.

Video: Globo Esporte

Cuando acabó el partido, el nuevo DT de Perú declaró que Marcelo dijo algo que no le gustó y por eso ya no lo dejó ingresar. Después de esto se rompió la relación entre ambos. Al día siguiente, el 'Flu' informó de la salida del lateral por mutuo acuerdo. A pesar de que era una de sus figuras, el jugador ya no quería seguir siendo dirigido por Menezes.

Esta fue la última vez de Marcelo como futbolista profesional, pues ya no volvió a firmar por otro club y a los tres meses anunció su retiro oficial. A pesar de tener ofertas, decidió ponerle fin a su carrera y dejar a Mano Menezes en Fluminense, quién tiempo después sería despedido del club de Rio. Ninguno de los dos tuvo un bonito final

¿Qué dijo Menezes tras ser oficializado en Perú?

"Siempre podemos hacer una renovación, por partes, más equilibrado. A veces no es posible, porque queremos clasificar a la copa. La transcisión demora un poco, se paga un poco el precio… Necesitamos hablar con jugadores de experiencia, cara a cara", expresó el DT en conferencia de prensa. Se sabe que viajará a Brasil, pero volverá a Perú a mediados de febrero para empezar con el trabajo.

El DT brasileño dijo que la puertas de la selección peruana estaban abiertas para todos, así que cualquier jugador peruano tendrá que trabajar si quieren lograr su convocatoria. Se vienen meses interesantes en Videna.