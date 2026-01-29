¿Christian Cueva y Paolo Guerrero serán tomados en cuenta por Mano Menezes en la selección peruana?

Y finalmente, Mano Menezes fue presentado de manera oficial como DT de la selección peruana. El brasileño confesó que aceptó la propuesta porque le gustan los desafíos. Suponemos que sabe que tiene la capacidad de lograr grandes cosas. Una de los episodios de la entrevista que más sorprendió fue cuando mencionó a Christian Cueva y Paolo Guerrero, jugadores que ya no han vuelto a ser convocados.

“Voy a partir de la última convocatoria. Comenzamos con los primeros jugadores que están aquí y en Brasil. Conozco a Paolo Guerrero, Christian Cueva y Erick Noriega. Tenemos esas observaciones y seguir de frente”, reveló Menezes. Para terminar confesó lo siguiente: "Todos los jugadores tienen abiertas las puertas de la selección peruana". Sí, Christian Cueva y Paolo Guerrero podrían volver a ponerse la bicolor en este 2026.

Mano Menezes respondió sobre Cueva y Guerrero | Bicolor +

Decir que todos tienen las puertas abiertas ya les da la posibilidad de volver. Se sabe que Paolo Guerrero tiene 42 años y quizás no está para competir al nivel de selección. Sin embargo, con Alianza Lima ha demostrado que está más vigente que nunca. Anota en la Liga 1, amistosos y torneos internacionales. Hasta en el banco de suplentes sumaría bastante, pero la decisión final será de Menezes.

¿Christian Cueva volverá a la selección?

Este es un caso mucho más complejo, ya que el presente de Christian Cueva no es nada alentador. Aún así, hasta ahora no ha aparecido algún volante, en los últimos años, que supere el trabajo que hizo 'Aladino' con Perú en el campo de juego.

El futbolista viene de dejar Emelec de Ecuador para reforzar a Juan Pablo II en la Liga 1. Muchos creen que su ciclo ya está cumplido, pero tiene 34 años y él ya se ha propuesto esa meta. Solo necesita alejarse de los escándalos y enfocarse netamente en su carrera, así podrá lograr saldar esa revancha pendiente. Si Menezes dice que lo conoce, es porque sabe de su nivel.