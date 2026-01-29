Mano Menezes sorprende con primera solicitud como DT de Perú: "Ha pedido..."

Hay mucha ilusión con lo que puede hacer el ex Gremio y Fluminense en el banquillo de Perú rumbo al mundial del 2030. Seguro era algo que el mismo Mano Menezes no se esperaba, pero terminó siendo convencido por Jean Ferrari. Ya estando en Perú y siendo presentado con su comando técnico, hizo uno de sus primeros pedidos.

"Mano Menezes ha pedido la inclusión de un asistente técnico peruano. El elegido no trabaja actualmente en la FPF. Mañana regresa a Brasil y a mediados de febrero vuelve a Perú para iniciar las visitas a los clubes y jugadores en el extranjero", reveló el periodista Gustavo Peralta. Sí, el DT brasileño contará con un hombre de confianza de nacionalidad peruana.

Vía Gustavo Peralta

Se desconoce quién pueda ser el elegido por la FPF, pero pronto habrá novedades. Uno de los nombres que más se comenta en redes es el del Nolberto Solano, quien años atrás tenía el puesto de asistente cuando el DT de Perú era Ricardo Gareca. Pasa que 'Ñol' ahora mismo es DT de Pakistán, por lo que es muy difícil que deje el cargo.

¿Quién fue el último DT de la Selección Peruana?

Después de la salida de Óscar Ibáñez, el elegido de la FPF para hacerse cargo de la selección fue Manuel Barreto, quién ve el tema de menores en la selección peruana. El ex Universitario dirigió algunos amistosos y convocó a nuevos jugadores. Ahora volverá a su puesto tras la contratación de Mano Menezes.

Trayectoria de Mano Menezes

Mano Menezes ha dirigido a una extensa lista de clubes y selecciones, destacando sus etapas en Grêmio, Coritiba, Guarani, São Caetano, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahia, Internacional y Fluminense. A nivel internacional, estuvo al mando de la Selección de Brasil, el Shandong Luneng de China y el Al-Nassr de Arabia Saudita.