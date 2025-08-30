- Hoy:
Universitario anunció sorpresivo proyecto en el Estadio Monumental: "De primer nivel..."
Universitario de Deportes sorprende a sus hinchas y anunció un proyecto importante en el Estadio Monumental U Marathon que sin duda alegrará a más de uno.
Universitario de Deportes inauguró el 30 de agosto de 2025 el proyecto Arena Monumental con el concierto del artista colombiano Beéle. De esta forma, el cuadro merengue busca fortalecer la industria del entretenimiento en el Perú desde el Estadio Monumental U Marathon de Ate.
Universitario inauguró el Arena Monumental en el Estadio Monumental de Ate
El novedoso Arena Monumental tiene una capacidad inicial de hasta 12 mil asistentes y un espacio de más de 10 mil m², representando un recinto de primer nivel para eventos y grandes conciertos en Lima.
Además, el proyecto inaugurado ofrece un escenario con pantallas LED 4K, servicios de bebidas y comidas, tribunas con butacas, estacionamiento y seguridad de vital cuidado.Universitario de Deportes inauguró el Arena Monumental en el Estadio Monumental de Ate.
El recinto ubicado en el Estadio Monumental de Ate albergará conciertos, festivales, convenciones, congresos, seminarios y otros eventos de gran magnitud de público.
Para asegurar una excelente experiencia en los conciertos realizados en el Arena Monumental, Universitario cuenta con un equipo profesional con más de 15 años de experiencia en la organización de espectáculos en Lima.
Por último, para Universitario de Deportes, el Arena representa una gran oportunidad para generar ingresos monetarios con los espacios del recinto deportivo más allá de los partidos días previos y posteriores. También se buscará sacar provecho a los estacionamientos y, con la misma, contribuir al desarrollo de la industria musical y cultural en la capital.
Universitario y sus proyectos de gran infraestructura
Universitario viene inaugurando y gestionando proyectos de gran escala que alegran a toda la hinchada crema que pedía avances en el club. Algunas de las infraestructuras presentadas y próximas a inaugurar son:
- Estadio Monumental : Arena Monumental
- Campo Mar U: VIDU, CAR con 8 campos de fútbol y Estadio Apuesta Total (próximo)
- Lolo Fernández: Coliseo Polideportivo Apuesta Total y 2 canchas de entrenamientos de vóley (próximo)
