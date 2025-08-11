Conmebol se rinde ante el Estadio Monumental por final de Copa Libertadores: "Sabe de..."

Conmebol le dio una buena noticia al fútbol peruano ya que confirmó al Estadio Monumental como el escenario que albergará la final única de la Copa Libertadores 2025 el próximo sábado 29 de noviembre. Esta decisión la anunció este lunes en horas de la tarde, generando diversas reacciones en todo el continente.

Sin embargo, este no fue lo único que publicó el ente del fútbol sudamericano sobre el 'Coloso de Mayorazgo', pues además destacó al recinto deportivo de Universitario en un post acompañado de un video donde muestra imágenes de lo que fue la recordada final del 2019 y de las recientes actuaciones de los cremas en el certamen continental.

"Un estadio que sabe de finales: el Monumental de Lima y el recuerdo de la Conmebol Libertadores 2019", fue el mensaje que lanzó la Conmebol mediante las redes sociales oficiales del torneo de clubes más importante a nivel continental.

Universitario mostró su orgullo porque la final de la Copa Libertadores se juegue en su estadio

Otro de los que se pronunció tras conocerse la noticia fue Universitario, que mostro su orgullo por tener una vez más el privilegio de que su estadio haya sido el elegido para el compromiso que definirá al nuevo campeón de América y aseguró que esto ratifica el prestigio del club a nivel internacional, además de demostrar la capacidad para realizar esta clase de eventos deportivos.

"El Club Universitario de Deportes informa con orgullo que la CONMEBOL ha designado al estadio Monumental 'U' como sede oficial de la gran final única de la Copa Libertadores 2025. Esta importante decisión ratifica el prestigio de nuestra institución como la más grande del país y la capacidad del recinto para albergar eventos de talla internacional", señaló el club en su website oficial.

El Estadio Monumental tiene experiencia en finales de Copa Libertadores

Como ya es de conocimiento público, el Estadio Monumental será por segunda vez la sede de una final de Copa Libertadores. La primera vez fue en la edición 2019, la cual inicialmente se iba a disputar en Chile, pero por problemas sociales en dicho país se cambió el escenario a dos semanas de jugarse el partido. No obstante, en tiempo récord dejaron todo listo para que después se viva un verdadero partidazo, en el que Flamengo se alzó con el trofeo al ganarle 2-1 a River Plate.

